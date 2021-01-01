تعرف على هواتف أوبو الأرخص في مصر (مواصفات وأسعار)..أقل من 4000 جنيه ..



أوبو أوبو

يرغب العديد من المواطنين في معرفة أرخص هواتف أوبو في مصر، إذ أنها من العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في السوق المحلي.



ومع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير، أصبح العديد من المصريين يبحثون عن الهواتف ذات الجودة الجيدة وسعر مناسب أيضًا.



وفي هذا التقرير، يرصد موقع “يلا بيزنس” أبرز الهواتف الذكية الرخيصة في مصر من شركة أوبو، إذ لا يتعدى سعرها 4000 جنيه.

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أرخص هواتف أوبو في مصرoppo a15sبانر مصر إيطاليايأتي هذا الهاتف بسعر 2890 جنيه مصري، وقد تم إصدار في فبراير 2021 أي أنه حديث نسبيًا، كما يعمل بمعالج ميدياتك هليو بي 35 – 12 نانو متر، والرامات به 4 جيجا بايت، والذاكرة تبلغ 64 جيجا بايت، كما يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية 13 + 2 + 2 ميجا بايت، والكاميرا الأمامية به 8 ميجا بايت، فيما يبلغ حجم الشاشة 6.52 بوصة، وسعة البطارية 4230 ميللي أمبير.oppo a53يبدأ هذا الهاتف بسعر 3100 جنيه مصري، وقد تم إطلاق إصدارين منه في أكتوبر 2020، كما يعمل بمعالج ميدياتك سناب دراجون 460 – 11 نانو متر، والرامات به 4 أو 6 جيجا بايت، والذاكرة تبلغ 64 أو 128 جيجا بايت، كما يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية 13 + 2 + 2 ميجا بايت، والكاميرا الأمامية به 8 ميجا بايت، فيما يبلغ حجم الشاشة 6.5 بوصة، وسعة البطارية 5000 ميللي أمبير.oppo a16kيبدأ هذا الهاتف بسعر 3750 جنيه مصري، وقد تم إطلاق إصدارين منه في مارس 2022 أي أنه أحدث هاتف بين الهواتف الثلاثة الأقل من 4000 جنيه.كما يعمل بمعالج ميدياتك سناب دراجون 35 – 12 نانو متر، والرامات به 3 أو 4 جيجا بايت، والذاكرة تبلغ 32 أو 46 جيجا بايت، كما يحتوي على كاميرا خلفية 13 ميجا بايت، والكاميرا الأمامية به 5 ميجا بايت، فيما يبلغ حجم الشاشة 6.52 بوصة، وسعة البطارية 4230 ميللي أمبير.مصنع أوبو في مصريذكر أن شركة أوبو الصينية للإلكترونيات، كانت قد أعلنت عن إنشاء مصنعًا للهواتف المحمولة في مصر بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار، مع ضخ مزيد من الاستثمارات حسب تقديرات السوق، وستسهم هذه الاستثمارات الأولية في توفير فرص عمل تقدر بـ 900 فرصة عمل خلال فترة الـ 3-5 سنوات المقبلة.