أسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 23-9-2022



أسعار العملات أسعار العملات

استقرت أسعار العملات اليوم العربية والأجنبية تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، والتي تكون يومي الجمعة والسبت، على أن يعاود السوق المصرفي العمل من الأحد المقبل، وكانت شهدت نهاية تعاملات الخميس تبايّنًا نسبيًّا بين متوسط أسعار صرف العملات داخل البنوك، ويجمع موقع جريدة المال في تقريره التالي أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي».



أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي



سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.29 جنيه للشراء، و 5.31 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم: 19.44 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 5.16 جنيه للشراء، 5.18 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.04 جنيه للشراء، 22.13 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.82 جنيه للشراء، 63.15 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم: 19.20 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم بالبنوكبنك المشرق: 5.26 جنيه للشراء، 5.31 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان: 5.29 جنيه للشراء، 5.31 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.28 جنيه للشراء، 5.30 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول: 5.28 جنيه للشراء، 5.31 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الدولار اليوم بالبنوكبنك المشرق: 19.42 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان: 19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.بنك سايب: 19.42 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.بنك كريدي أجريكول: 19.45 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم بالبنوكبنك المشرق: 5.12 جنيه للشراء، 5.20 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان: 5.17 جنيه للشراء، 5.18 جنيه للبيع.بنك سايب: 5.08 جنيه للشراء، 5.19 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول: 5.14 جنيه للشراء، 5.20 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني اليوم بالبنوكبنك المشرق: 21.79 جنيه للشراء، 22.02 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان: 21.82 جنيه للشراء، 22.18 جنيه للبيع.بنك سايب: 21.78 جنيه للشراء، 22.16 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.بنك كريدي أجريكول: 21.80 جنيه للشراء، 22.18 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم بالبنوكالبنك الأهلي المصري: 60.55 جنيه للشراء، 63.06 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.بنك التعمير والإسكان: 59.23 جنيه للشراء، 63.15 جنيه للبيع.بنك سايب: 62.64 جنيه للشراء، 63.13 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول: 60.21 جنيه للشراء، 64.95 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم بالبنوكبنك المشرق: 19.05 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان: 19.09 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك سايب: 19.05 جنيه للشراء، 19.34 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول: 19.08 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.