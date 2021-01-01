تعرف على أرخص هواتف شاومي في مصر..تبدأ من 2666 جنيه ..

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تعد علامة شاومي الصينية أحد أبرز العلامات في الهواتف الذكية بمصر، والتي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، فما هي أرخص هواتف شاومي في مصر؟



فمع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية خلال الأشهر الماضية، بدأ العديد من المواطنين يبحثون عن الهواتف الرخيصة والتي تشتمل على مواصفات جيدة.



وفي هذا التقرير، يرصد موقع “يلا بيزنس” أرخص الهواتف في مصر من علامة شاومي، وهي الهواتف الأقل من 4000 جنيه.

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أرخص هواتف شاومي في مصرxiaomi redmi note 9يُعد هذا الهاتف هو أرخص هواتف شاومي في مصر إذ يبلغ سعره 2666 جنيه، وقد تم إطلاق إصدارين منه في يونيو 2020، كما يأتي برامات 3 أو 4 جيجا بايت، وبذاكرة 64 أو 128 جيجا بايت، وكذلك الكاميرا الخلفية تأتي رباعية 48 + 8 + 2 + 2 ميجا بايت، والأمامية 13 ميجا بايت، وسعة البطارية تبلغ 5020 ميللي أمبير، وهو يعمل بمعالج ميدياتك هليو جي 58 – 12 نانو متر، ويبلغ حجم الشاشة 6.53 بوصة.xiaomi redmi 9aيبلغ سعر الهاتف 3089 جنيه مصر، وقد تم إطلاقه في يوليو 2020، كما يأتي برامات 2 جيجا بايت، وبذاكرة 32 جيجا بايت، وكذلك الكاميرا الخلفية تأتي أحادية 13 ميجا بايت، والأمامية 5 ميجا بايت، وسعة البطارية تبلغ 5000 ميللي أمبير، وهو يعمل بمعالج ميدياتك هليو جي 25 – 12 نانو متر، في حين أن حجم الشاشة يبلغ 6.53 بوصة.xiaomi redmi 10aهذا الهاتف تم إصدار في يوليو 2022 وبالتالي فهو أحدث هاتف من شاومي في السوق المصري، وقد تم إطلاق 3 إصدارات منه، ويبدأ سعره من 3770 جنيه.كما يأتي برامات 3 أو 4 أو 6 جيجا بايت، وبذاكرة 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت، وكذلك الكاميرا الخلفية تأتي أحادية 13 ميجا بايت، والأمامية 5 ميجا بايت، وسعة البطارية تبلغ 5000 ميللي أمبير، وهو يعمل بمعالج ميدياتك هليو جي 25 – 12 نانو متر، ويبلغ حجم الشاشة 6.53 بوصة.xiaomi redmi 9cيبلغ سعر هذا الهاتف 3950 جنيه، وهو يأتي برامات 2 أو 3 جيجا بايت، وبذاكرة 32 أو 64 جيجا بايت، وكذلك الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية 13 + 2 + 2 ميجا بايت، والأمامية 5 ميجا بايت، وسعة البطارية تبلغ 5000 ميللي أمبير، وهو يعمل بمعالج ميدياتك هليو جي 35 – 12 نانو متر، ويبلغ حجم الشاشة 6.53 بوصة.