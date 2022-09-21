الدكتور على المصيلحي وزارة التموين: تطوير منافذ البيع التابعة لـ”القابضة للصناعات الغذائية”



وزارة التموين: وزارة التموين:

شهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع برتوكول تعاون بين كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة ( ايكاتيرا تي ايجيبت) Ekaterra Tea Egypt.



وأكد المصيلحي أن الهدف من توقيع هذا البروتوكول هو زيادة الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير وتنمية قطاع تجارة التجزئة ولا سيما تطوير بعض منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ورفع كفاءتها البيعية والتخزينية.



وشدد المصيلحي علي أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص وضرورة استفادة الشركات التابعة للوزارة من الخبرات والكفاءات المتوفرة لدى شركات القطاع الخاص والمتخصصة في مجال تجارة التجزئة، ولا سيما ان هذا البرتوكول تم توقيعه مع أحدى الشركات الرائدة في مجالها في السوق المصري بما لديها من خبرات في مجال البيع وتحديدًا في تطوير اساليب العرض والتخزين والبيع متبعه في ذلك استراتيجيات تتوافق مع السياسات العامة في هذا الشأن.

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هايد بارك عرضي موبايل وكمبيوتركما أشار المصيلحي إلى ان تطوير بعض منافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لهذه الشركات.ومن جانبه أشار اللواء أحمد حسنين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه بموجب توقيع هذا البرتوكول سيتم تحديد مجموعة من المجمعات الاستهلاكية، وبعض فروع مشروع جمعيتي، وكذلك بعض فروع التجزئة التابعة لشركتي الجملة والتي سيشملها التطوير بالتعاون مع شركة ايكتيرا تي ايجيبت وفق نموذج مُعد خصيصًا لتطوير فروع التجزئة ولا سيما مهارات البيع والعرض وأساليب التخزين الحديثة، وكذلك تدريب بعض العاملين في فروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جميعتي وأمناء المخازن من خلال اتباع استراتيجيات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.وقالت منه الله شركس مدير عام شركة ( ايكاتيرا تي ايجيبت) Ekaterra Tea Egypt ، إن نموذج التطوير والتدريب الذى تم إعدادها خصيصًا لصالح منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية تم اعداه وفق احدث الأساليب والمواصفات العالمية في مجال علم تجارة التجزئة والجملة وسيشمل على سبيل المثال وليس الحصر :– عمل تصميمات المنافذ البيعية وتوضيح طرق تنسيق المعروضات.– رسم خريطة سير داخل المنافذ تتفق مع أساليب العرض الحديثة.– توضيح طرق التخزين السليم داخل المخازن، وعمل تصميم قياسي لطرق التخزين.– تطوير الاداء التجاري ومهارات العرض للعاملين بالمنافذ– توضيح كيفية التعامل واهمية التعامل مع بعض المنتجات السلعية.– تنمية مهارات العناصر البشرية المستفيدة من هذا التطوير والتدريب في مجال فنون البيع وخدمة العملاء والتفاوض وتنسيق المعروضات.