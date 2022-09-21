أسعار الذهب في مصر اليوم.. عودة للارتفاع.. وانخفاض في الدول العربية باستثناء الكويت



أسعار الذهب أسعار الذهب

عادت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 سبتمبر في مصر، إلى الارتفاع في التعاملات الصباحية بعد التراجع الذي سجلته قبل نهائية الخميس.



حركة سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر الذهب عيار 18، اليوم 8.75 جنيه.

وصعد سعر الذهب عيار 24 اليوم، 11.25 جنيه الذهب.



وزاد سعر الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات فيما ارتفع الجنيه الذهب 80 جنيها.

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سعر الذهب الآن في مصر (شراء)سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1308.5 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1145 جنيهًا .سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 981.5 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 763.25 جنيه##.سعر الذهب الآن في مصر (بيع)بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1297.25 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1135 جنيهًا.أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 972.75 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 756.75 جنيه.سعر الجنيه الذهب الآن في مصرسجلت أسعار الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، بعد ارتفاعها 80 جنيهًا نحو 9160 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة في التعاملات الصباحية، وارتفعت في دولة الكويت وسجلت كالآتي.سعر الذهب اليوم في الإماراتأسعار جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 196.58 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 22 إلى 180.20 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 172.01 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 18 حوالي 147.43 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 114.67 درهم.أسعار الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 200.86 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 22 حوالي 184.12 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 175.75 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 150.65 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 117.17 ريال.أسعار الذهب اليوم في الكويتأسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 16.61 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.22 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.53 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.45 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.69 دينار.