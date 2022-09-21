بروتوكول تعاون لتوفير خدمات الاتصالات إلى صندوق التنمية الحضرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون وتنسيق بين صندوق التنمية الحضرية والشركة المصرية للاتصالات، بشأن إتاحة تقديم خدمات الاتصالات، وكذا توصيل الشبكات للمشروعات المملوكة والتابعة لصندوق التنمية الحضرية.
وعقب التوقيع، أشار المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى أن الصندوق هو هيئة عامة اقتصـادية يهدف إلى تنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، كما يعمل دائما على تقديم مفهوم جديد للمعيشة وتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تجمع بين المباني السكنية والإدارية والتجارية في مكان واحد، من أجل توفير تجربة حياتية متكاملة مع تقديم تصميمات هندسية قائمة على الإبداع والابتكار.
وأوضح المهندس خالد صديق أن توقيع بروتوكول التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات يهدف إلى وضع أطر للتعاون والتنسيق والقواعد العامة لقيام الشركة بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدماتها، المرخص لها بتقديمها للعملاء، بالمشروعات المملوكة والتابعة لصندوق التنمية الحضرية، وذلك وفقا للمواصفات الفنية المعمول بها لدى الشركة، على أن يتم منحها أولوية في تنفيذ وتوصيل الخدمات.
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