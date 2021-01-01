8 طرق تساعدك في الإقلاع عن التدخين..بعد ارتفاعها مرتين هذا الشهر ..



الإقلاع عن التدخين. الإقلاع عن التدخين.

بالتزامن مع ارتفاع أسعار السجائر بداية هذا الشهر، بالإضافة إلى رفعها مرة أخرى اليوم الأربعاء، يجب عليك اتخاذ القرار بالإقلاع عن التدخين.



ولا أحد يشك في الأضرار التي تُلحقها السجائر بمُدخنها صحيًا ونفسيًا، وبالتالي يجب محاولة الإقلاع عنها مرة واثنين وثلاثة حتى تنجح في ذلك.



وفي هذا التقرير، يرصد موقع “يلا بيزنس” 8 طرق قد تساعدك في الإقلاع عن التدخين.

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8 طرق لـ الإقلاع عن التدخينالطريقة الأولى هي تجربة العلاج ببدائل النيكوتين مثل النيكوتين الذي يُصرف بوصفة طبية على هيئة بخاخ أنف، أو استخدام اللصقات والعلكة وأقراص الاستحلاب التي تحتوي على نيكوتين، وتُصرف دون وصفة طبية، كما يوجد أدوية للإقلاع عن التدخين التي تُصرف دون وصفة طبية.الطريقة الثانية هي الابتعاد عن محفزات التدخين لديك، مثل الجلوس في قهوة أو تناول القهوة، أو تقليل التوتر والعصبية وغيرها من الأمور التي اعتدت التدخين معها.تأجيل التدخين وهي إحدى طرق الإقلاع عن التدخين، وذلك عن طريق تأخير وقت التدخين لمدة 10 دقائق على سبيل المثال، ومن ثم قم بعمل شيء يُشتت انتباهك ويجعلك تنسى الدخان قليلًا.كما يمكنك الانشغال دائمًا بالمضع مثل مضع علكة بدون سكر أو حلوى صلبة أو تناول المقرمشات.قف عن قول “إنها مجرد سيجارة واحدة”، فالسيجارة الواحدة ستؤدي إلى الأخرى ولن تقلع عن التدخين.أيضًا يمكنك القيام بالأنشطة الرياضية والبدنية مثل المشي أو الجري أو صعود ونزول السلالم مهرولًا، أو عمل تمرين القرفصاء أو الضغط، كما يمكن تجريب الخياطة أو الكتابة أو حل الكلمات المتقاطعة في الجريدة أو أداء الأعمال المنزلية، أي حاول ألا يكون لديك وقت فراغ.يجب عليك تخفيف حدة التوتر والاسترخاء عن طريق ممارسة بعض التمارين مثل تمارين التنفس العميق، أو إرخاء العضلات، أو اليوجا، أو التخيل المرئي، أو التدليك أو الاستماع إلى موسيقى مهدئة.جرب أن تطلب مساعدة المقربين في هذا الأمر، عن طريق الجلوس معهم والخروج وعمل الأنشطة اليومية معًا.