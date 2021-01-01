فوائد عصير القصب.. يحافظ على الجهاز الهضمى ومفيد للكلى

قصب السكر مشروب محبب لدى الكثيرين، ويعد عصير القصب من أشهر المشروبات الصيفية، حيث يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمعادن الهامة الأخرى الموجودة فيه، على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السكر، إلا أن العصير له فوائد صحية أخرى أيضًا.
وفيما يلى نعرض الفوائد الصحية لشرب عصير قصب السكر وفقا لموقع " healthline".
جيد للجهاز الهضمي:
وجود البوتاسيوم في العصير يساعد على تحسين عملية الهضم، يمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة الضائقة الهضمية عن طريق موازنة مستوى الأس الهيدروجيني في المعدة، كما أنه يمنع التهابات المعدة.
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