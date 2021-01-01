يرصد فيديو عملية سرقة "وقحة".. وعجز الأمن

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رصدت مقاطع فيديو عملية سرقة متجر مجوهرات في نيوزيلندا، لم تتم بعد منتصف الليل، بل في وقت كان السوق يعج بالمتسوقين.



ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد المارة 8 لصوص وهم يقتحمون متجرا يقع في مركز تجاري بمدينة أوكلاند في نيوزيلندا، حيث شرعوا في تحطيم الزجاج ونهب ما تحته من مجوهرات.



ولم يأبه اللصوص بوجود المتسوقين في المكان ولا حتى عناصر الأمن، الذين ظهروا في الفيديو، فسرقوا المتجر وفروا من المركز التجاري.

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https://twitter.com/i/status/1572167433233698816وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن حراس الأمن في المركز التجاري كانوا خائفين ولم يفعلوا شيئا يزيد عن مراقبة السرقة.ولم يركض خلفهم أحد عناصر الأمن في المكان إلا بعدما غادروا المتجر.وفي المقابل، حاولت امرأة عاملة في المتجر التصدي للصوص وصرخت عليهم مرارا " أخرجوا من هنا"، لكن اللصوص تجاهلوها.وعثرت الشرطة في وقت لاحق على سيارة تبعد كيلومتر واحد من مكان الحادث، يعتقد أنها استخدمت للهروب.وشوهدت الدماء على السطح الخارجي للسيارة، ومجوهرات متروكة بجانبها على الطريق.وقال قائد منطقة غرب مدينة أوكلاند، أليس روبرتسون، إن الشرطة تتابع الأمر، لكنها لم تقم بأي اعتقالات بعد، مضيفا: "عناصرنا يعملون بجد لتحديد الجناة ومحاسبتهم".وأكد أنه "سيكون هناك انتشار متزايد للشرطة في جميع أنحاء المنطقة وسنواصل القيام بدوريات راجلة منتظمة داخل المجمع".