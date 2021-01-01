تعرف على «مكنسة الجنة» مصدر ثراء المزارعين بالصين

آخر الأخباراخبار منوعة › تعرف على «مكنسة الجنة» مصدر ثراء المزارعين بالصين

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينشغل القرويون في تساوجياقو بمحافظة ليولين لمقاطعة شانشي مؤخراً في حصاد عشب "مكنسة الجنة" بين محاصيل وفيرة ومناظر طبيعية رائعة.

وقادت قرية تشاوجياقو المؤسسة التعاونية والقرويين لتطوير صناعة زراعة عشب "مكنسة الجنة" من خلال استغلال مزايا الموارد، وتحقيق العيش الرغيد والحياة الجيدة للقرويين.

وشكّلت زراعة "مكنسة الجنة" في قرية تشاوجياقو، صناعة لا تدفع القرويين إلى الثراء، بل تجعل البيئة الريفية أكثر جمالًا أيضًا وفي الوقت الحالي، وقامت المؤسسة التعاونية بالحصول على إجمالي 200 مو من الأراضي المتعاقد عليها، بقيمة إنتاج تبلغ 3000 يوان لكل مو وقيمة إنتاج سنوية تبلغ 600000 يوان.

وفي موسم الخريف الذهبي من كل عام، تُشكل مجموعات "مكنسة الجنة" الحمراء مناظر طبيعية جميلة تجذب المزيد من هواة التصوير الفوتوغرافي والسياح.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على «مكنسة الجنة» مصدر ثراء المزارعين بالصين

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36082

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager