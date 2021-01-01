تعرف على «مكنسة الجنة» مصدر ثراء المزارعين بالصين

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ينشغل القرويون في تساوجياقو بمحافظة ليولين لمقاطعة شانشي مؤخراً في حصاد عشب "مكنسة الجنة" بين محاصيل وفيرة ومناظر طبيعية رائعة.



وقادت قرية تشاوجياقو المؤسسة التعاونية والقرويين لتطوير صناعة زراعة عشب "مكنسة الجنة" من خلال استغلال مزايا الموارد، وتحقيق العيش الرغيد والحياة الجيدة للقرويين.



وشكّلت زراعة "مكنسة الجنة" في قرية تشاوجياقو، صناعة لا تدفع القرويين إلى الثراء، بل تجعل البيئة الريفية أكثر جمالًا أيضًا وفي الوقت الحالي، وقامت المؤسسة التعاونية بالحصول على إجمالي 200 مو من الأراضي المتعاقد عليها، بقيمة إنتاج تبلغ 3000 يوان لكل مو وقيمة إنتاج سنوية تبلغ 600000 يوان.

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وفي موسم الخريف الذهبي من كل عام، تُشكل مجموعات "مكنسة الجنة" الحمراء مناظر طبيعية جميلة تجذب المزيد من هواة التصوير الفوتوغرافي والسياح.