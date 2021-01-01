8 سنن ليوم الجمعة يستحب للمؤمن فعلها قبل الصلاة



سنن ليوم الجمعة سنن ليوم الجمعة



صلاة الجمعة شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ?يَ??أَيُّهَا ?لَّذِينَ ءَامَنُو?اْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَو?ةِ مِن يَو?مِ ?ل?جُمُعَةِ فَ?س?عَو?اْ إِلَى? ذِك?رِ ?للهِ وَذَرُواْ ?ل?بَي?عَ? ذَ?لِكُم? خَي?رٌ لَّكُم? إِن كُنتُم? تَع?لَمُونَ? [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها.



والسنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".