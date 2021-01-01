8 سنن ليوم الجمعة يستحب للمؤمن فعلها قبل الصلاة

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سنن ليوم الجمعة


صلاة الجمعة شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ?يَ??أَيُّهَا ?لَّذِينَ ءَامَنُو?اْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَو?ةِ مِن يَو?مِ ?ل?جُمُعَةِ فَ?س?عَو?اْ إِلَى? ذِك?رِ ?للهِ وَذَرُواْ ?ل?بَي?عَ? ذَ?لِكُم? خَي?رٌ لَّكُم? إِن كُنتُم? تَع?لَمُونَ? [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها.

والسنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".

المصدر: youm7

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