تفاصيل .. استعدادات الكلية للعام الدراسى الجديد لإعلام القاهرة



كلية الإعلام بجامعة القاهرة كلية الإعلام بجامعة القاهرة



قالت الدكتورة حنان جنيد القائم بعمل عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة إن الكلية أنهت الاستعدادات الخاصة بالعام الجامعى الجديد، حيث تم إجراء صيانة للمدرجات والقاعات الدراسية تمهيدا لانطلاق العام الدراسى، واستقبال الطلاب وتم عمل مراجعة دورية لكل مرافق البنية التحتية بالكلية.



وأضافت الدكتورة حنان جنيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكلية بصدد تنظيم يوم تعريفى للطلاب الجدد، يتضمن تعريف الطلاب بالكلية، والأقسام الداخلية والاستوديو، بالإضافة إلى التعريف بأنشطة اتحاد الطلاب واللجان المنبثقة من الاتحادات الطلابية.



وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن الكلية أوشكت على اعتماد جداول المحاضرات لمختلف الشعب والأقسام، على أن يتم إعلان وإتاحة الجداول لطللاب إلكترونيا على موقع الكلية.

