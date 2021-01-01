ضبط شخص انتحل صفة طبيب وأعلن عبر فيس بوك عن إجرائه عمليات جراحية

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ضبط شخص انتحل صفة طبيب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة طبيب وإنشاء حساب على موقع "فيس بوك" للإعلان عن نشاطه غير المشروع.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة بنى سويف، بانتحال صفة"طبيب بشرى" وإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالى، وعدد من المستلزمات الطبية المستخدمة فى نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى، وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: mobtada

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