تعرفي علي .. طريقة عمل الترمس السريع فى المنزل



طريقة عمل الترمس السريع طريقة عمل الترمس السريع



الترمس من التسالى الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر، وتقدم فى الشوارع والميادين، ويسهل على ربات البيوت تحضيره فى المنزل.



وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل الترمس.



مكونات عمل الترمس:-

كيلو ترمس بلدي حسب الرغبة

ماء

وعاء عميق

ملح

ينسون

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل الترمس السريع:- نغسل الترمس جيدا وننقعه في المياه مدة 12 ساعة.- وبعد مرور 12 ساعة نقوم بتغيير ماء الترمس ونرفعه على النار حتى يغلي الماء.- ونتركه بعدها على النار حتى تمام النضج.- نقعه في المياه ونضيف له الملح والينسون ويكون جاهزا للأكل بعد 4 ساعات.- وإذا قمنا بإعداد كميات كبيرة من الترمس يمكننا الاحتفاظ به في علبة بلاستيك أو زجاجات داخل الثلاجة، مع مراعاة تغيير المياه حسب الحاجة.ولعمل الترمس الملون:المكونات:نصف كيلو ترمس منقوع ليلة كاملةللون الأخضرنصف كيلو سبانخ مفرزةلتر ماء مغليللون الأحمرثمرة بنجر كبيرة مقطعةلتر ماء مغليللتقديمشرائح ليمونكمونطريقة عمل الترمس الملون:- للون الأخضر:-في حلة على النار يسلق الترمس المنقوع في الماء المغلي مع السبانخ، حتى النضج، ثم يصفى من السبانخ ويقدم.- للون الأحمر:- في حلة على النار يسلق الترمس المنقوع في الماء المغلي مع البنجر، حتى النضج، ثم يصفى من البنجر ويقدم.فوائد الترمسوالترمس يحتوي على العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تقوي المناعة وتقاوم جميع الأمراض، وهناك 6 فوائد للترمس تدفعنا لتناوله يوميا، بشرط أن يضاف له الليمون وليس الملح للاستفادة من الترمس جيدا، ومن فوائد الترمس:- يقلل نسبة السكر بالدم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تبطئ من امتصاص الجسم للجلوكوز.- يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.- يحمي من الإصابة بسرطان القولون.- يدر البول وبالتالي يطرد الحصوات والأملاح والسموم من الجسم.- يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.- يخفض ضغط الدم المرتفع.والترمس وجبة خفيفة مناسبة للحامل حيث يحتوي على الحديد والبروتين والألياف، المرأة الحامل تحتاج إلى تناول 2-3 وجبات خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية لكي تحصل على احتياجاتها الغذائية ولتجنب الشعور بالجوع الشديد والهبوط أثناء اليوم.