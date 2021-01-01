قبل بداية العام الدراسي .. طريقة عمل العيش الفينو في المنزل l فيديو



طريقة عمل العيش الفينو طريقة عمل العيش الفينو



طريقة عمل العيش الفينو في المنزل هو ما نقدمه لكم عبر القاهرة 24 بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، حيث ترغب الأمهات في تحضير سندوتشات صحية ومغذية لأبنائها، ولذلك نوضح لكم طريقة عمل الفينو باللبن بمقادير بسيطة وطريقة تحضير مضمونة، ووصفة أخرى بدون لبن لا تستغرق أكثر من نصف ساعة.







طريقة عمل العيش الفينو

تحرص الأمهات في الوقت الحالي على معرفة طريقة عمل العيش الفينو الطازج من منطلق تحضير سندوتشات لذيذة للأبناء قبل ذهابهم إلى المدرسة، مع العلم أن موعد دخول المدارس سيحين يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، وهو موعد العام الدراسي الجديد الموحد لجميع المراحل في جميع المدارس عدا المدارس الدولية.

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طريقة عمل العيش الفينومقادير العيش الفينوكيلو دقيق منخول.ربع كوب سكر أبيض خشن.ملعقة كبيرة خميرة فورية.رشة ملح.ربع كوب زيت ذرة.ماء دافئ للعجن.بيضة مخفوقة.سمسم.طريقة عمل العيش الفينو بدون لبنقومي بإذابة السكر مع الخمير في مقدار ربع كوب من الماء الدافئ واتركيه جانبا.ضعي الدقيق مع رشة الملح وأضيفي له الزيت ثم ضعي خليط الخميرة.قلبي كل مقادير العيش الفينو بيديكِ وأضيفي الماء تدريجيا حتى الحصول على عجينة لينة.استمري في خفق مقادير العيش الفينو حتى تصبح العجينة ناعمة وخالية من التكتلات.كوري عجينة العيش الفينو واتركيها في بولة مدهونة زيت لتختمر مدة ساعة على الأقل.بعد انتهاء فترة التخمير قسمي عجينة العيش الفينو وافردي كل جزأ بالنشابة.لفي الجزء المفرود من عجينة العيش الفينو بشكل أسطواني وأغلقي الأطراف جيدا.رصي أرغفة العيش الفينو في صينية مدهونة زيت واتركيها ترتاح مدة نصف ساعة.قومي بدهن وجه أرغفة العيش الفينو بالبيض المخفوق ثم انثري السمسم.أدخلي العيش الفينو إلى الفرن الساخن مسبقا على أعلى درجة حرارة واتركيه حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي خفيف.ينبغي التنويه بأن كيلو الدقيق يحضر حوالي 20 رغيف من العيش الفينو الجاهز للاستخدام بالسندوتشات اللذيذة.طريقة عمل العيش الفينوطريقة عمل العيش الفينو فاطمة أبو حاتيمن وصفات العيش الفينو التي يتزايد البحث عنها وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، ولذلك نستكمل معكم طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بهذه الوصفة الهشة والناجحة:مقادير العيش الفينو للشيف فاطمة أبو حاتينصف كيلو دقيق مخصص للمخبوزات.معلقتين كبار لبن بودر.معلقتين كبار زبدة.معلقتين كبار سكر.ملعقة كبيرة خميرة فورية.ملعقة صغيرة بيكنج بودر.كوب ونصف من الماء الدافئ.طريقة عمل الفينو باللبنفي وعاء العجان الكهربائي ضعي المكونات الجافة حيث الدقيق والبكينج بودر واللبن البودر والخميرة الفورية والسكر والملح.أضيفي الماء تدريجيا مع استمرار الخفق على السرعة المتوسطة على ألا تقل مدة الخفق عن 10 دقائق.بعد الحصول على عجينة لينة قومي بوضع الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وفي حال عدم توفرها يمكن إضافة الزيت.أخفقي عجينة العيش الفينو مرة أخرى حتى تحصلي على عجينة لاصقة ثم لميها وضعيها في بولة مدهونة زيت لتختمر في مكان مظلم مدة ساعتين.قومي بتقطيع عجينة العيش الفينو على سطح مرشوش دقيق وقسميها إلى كرات متساوية الحجم ثم اتركيها ترتاح مدة 10 دقائق.بعدها قومي بلف كل كرة من كرات عجينة العيش الفينو إلى رول ورصيها في صينية فرن مع ترك مسافات بين كل رغيف وآخر.وأخيرا يتم دهن وجه رغيف العيش الفينو بخليط من اللبن والنسكافيه والسكر والماء ثم يتم إدخال صينية العيش الفينو إلى الفرن لمدة 10 دقائق فقط.بعد أن أوضحنا لكم طريقة عمل العيش الفينو في المنزل قبل موعد بداية العام الدراسي الجديد، لابد من التنويه بأهم أسرار نجاح وصفة الفينو وتتمثل في رش أرغفة العيش الفينو فور خروجها من الفرن بالماء الفاتر ثم تغطية الصينية بفوطة نظيفة حتى يظل الفينو طري وهش وصالح للسندوتشات.