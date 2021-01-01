بعد زيادة المصروفات الدراسية .. كلية الخدمة الاجتماعية حلوان تعلن سبب الزيادة



كلية الخدمة الاجتماعية كلية الخدمة الاجتماعية



علق الدكتور زغلول حسنين، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022- 2030، مؤكدًا أن المنشور صحيح ولا يوجد فيه أية مشكلة.



وأضاف الدكتور زغلول حسنين في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك زيادة في المصروفات الدراسية، ولكن الفرق بسيط للغاية ويقدر عليه جميع الطلاب، موضحًا أن الفرق في المصروفات الدراسية 100 جنيه فقط لا غير.



ولفت عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان إلى أن الكلية على أتم الاستعداد لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد 2022-2023، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من عمل الجداول الدراسية وسيتم إعلانها للطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

قد يعجبك أيضا...

المصروفات الدراسية لـ كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان لجميع الفرق الأربعةجدير بالذكر، أن رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا منشورا، عن المصروفات الدراسية لجميع الفرق الأربعة وذلك لنظام الانتساب والانتظام، وجاءت المصروفات الدراسية للفرق الأربعة لـ كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، كالتالي:الفرقة النظام المصروفاتالأولى انتظام 2115 جنيهانتساب 2715 جنيهالثانية انتظام 1560 جنيهانتساب 1910 جنيهالثالثة انتظام 1780 جنيهانتساب 2130 جنيهالرابعة انتظام 1780 جنيهانتساب 2530 جنيهوشهد منشور المصروفات الدراسية لـ كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان لجميع الفرق الأربعة، غضب وعدم قبول أولياء الأمور للمصروفات الدراسية والتي شهدت ارتفاع عن العام الماضي 2020 / 2021.