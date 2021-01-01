بعد زيادة المصروفات الدراسية .. كلية الخدمة الاجتماعية حلوان تعلن سبب الزيادة

علق الدكتور زغلول حسنين، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022- 2030، مؤكدًا أن المنشور صحيح ولا يوجد فيه أية مشكلة.
وأضاف الدكتور زغلول حسنين في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك زيادة في المصروفات الدراسية، ولكن الفرق بسيط للغاية ويقدر عليه جميع الطلاب، موضحًا أن الفرق في المصروفات الدراسية 100 جنيه فقط لا غير.
ولفت عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان إلى أن الكلية على أتم الاستعداد لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد 2022-2023، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من عمل الجداول الدراسية وسيتم إعلانها للطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.
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