بعد زيادة المصروفات الدراسية .. كلية الخدمة الاجتماعية حلوان تعلن سبب الزيادة

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صورة الخبر: كلية الخدمة الاجتماعية
كلية الخدمة الاجتماعية


علق الدكتور زغلول حسنين، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022- 2030، مؤكدًا أن المنشور صحيح ولا يوجد فيه أية مشكلة.

وأضاف الدكتور زغلول حسنين في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك زيادة في المصروفات الدراسية، ولكن الفرق بسيط للغاية ويقدر عليه جميع الطلاب، موضحًا أن الفرق في المصروفات الدراسية 100 جنيه فقط لا غير.

ولفت عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان إلى أن الكلية على أتم الاستعداد لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد 2022-2023، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من عمل الجداول الدراسية وسيتم إعلانها للطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصروفات الدراسية لـ كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان لجميع الفرق الأربعة
جدير بالذكر، أن رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا منشورا، عن المصروفات الدراسية لجميع الفرق الأربعة وذلك لنظام الانتساب والانتظام، وجاءت المصروفات الدراسية للفرق الأربعة لـ كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، كالتالي:

الفرقة النظام المصروفات
الأولى انتظام 2115 جنيه
انتساب 2715 جنيه
الثانية انتظام 1560 جنيه
انتساب 1910 جنيه
الثالثة انتظام 1780 جنيه
انتساب 2130 جنيه
الرابعة انتظام 1780 جنيه
انتساب 2530 جنيه
وشهد منشور المصروفات الدراسية لـ كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان لجميع الفرق الأربعة، غضب وعدم قبول أولياء الأمور للمصروفات الدراسية والتي شهدت ارتفاع عن العام الماضي 2020 / 2021.

المصدر: cairo24

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