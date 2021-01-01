ننشر رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثالثة



طلاب المرحلة الثالثة طلاب المرحلة الثالثة



رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثالثة، من أكثر الكلمات بحثًا على محرك البحث جوجل، وذلك بعد إعلان مكتب التنسيق، نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب 2022، عبر موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة، التي تعتبر المرحلة الأخيرة لتحويلات تقليل الاغتراب.



وينشر موقع القاهرة 24، رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثالثة.



وبعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة يستعد الطلاب في تجهيز أوراقهم للتقديم في الكلية التي جاءت لهم استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، وبعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب اطمئن أولياء الأمور على أولادهم لتقليل معاناه السفر، ويستطيع الطلاب معرفة نتيجة تقليل الاغتراب عبر التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط اضغط هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/

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تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنيةومن جه أخرى، قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية)، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء بعد غدٍ السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري.مد التقديم لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنيةوأشار الدكتور محمد أيمن عاشور، إلى أن الوزارة نُهيب بأبنائنا الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق من خلال هذا الرابط، علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم أو تعديل ترتيبها.