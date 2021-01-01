منشور .. التعليم تشدد على غلق أبواب المدرسة بعد طابور الصباح وتسجيل بيانات الزائر



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم





شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري المدارس بضرورة غلق أبواب المدرسة عقب الانتهاء من أداء طابور الصباح، وإحكام دور الإشراف عليها، مشيرة إلى ضرورة فحص هوية الزائرين، قبل السماح لهم بـدخول المدرسة، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم.

وكذا التأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وبعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.



عدم استغلال أسوار المدارس في أية إعلانات أو شعارات سياسية

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كما حذرت الوزارة من خلال كتاب دوري أعلنته بشأن الاستعدادات العام الدراسي الجديد، باستغلال أسوار المدارس في أية إعلانات، أو شعارات سياسية، ويتم إزالتها على الفور، لافتة إلى انه يتم كتابة مأثورات تحث على التمسك بالمبادئ، والسلوكيات، والقيم الحميدة على أسوار المدرسة.ولفتت الوزارة، مراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس، ويمكن الاستعاضة عنها بسماعات داخلية، وذلك حرصا على عدم إزعاج القاطنين بجوار المدارس، متابعة بعدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية ذات صبغة سياسية، أو حزبية، أو دينية؛ حرصا على عدم إقحام أبنائنا طلاب المدارس في تلك الصراعات.وفي وقت سابق، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل رفع تكليف طلاب الصفوف الأولى بالواجبات المنزلية وفقا لنظام التعليم الجديد، مؤكدة أن الأمر لن يختلف عن العام الماضي.المهارات لا تحتاج لواجبات منزليةوأكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم لـ القاهرة 24 أن النظام الجديد ومناهجه يعتمد على الأنشطة والتعليم بطريقة ملائمة للأطفال وتعتمد على المتعة واللعب داخل الفصول، موضحًا أن المهارات لا تحتاج لواجبات منزلية.