لتكون باللحم مضمون .. طريقة عمل الكفتة المشوية

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صورة الخبر: الكفتة المشوية
الكفتة المشوية

يعد شراء الكفتة من محلات المشاوي والكباب باهظة الثمن ومكلفة للغاية، أما على المستوى النظافة وجودة اللحم فمن الممكن أن يكون مجهولة المصدر، لذا تفضل العديد من ربات المنزل إلى اتباع وصفات طريقة عمل الكفتة المشوية، والتي تكون باللحم مضمون وأيضا بلدي، كما تعد كمية الدهون فيها أقل مما يتم شرائها من الخارج.

طريقة عمل الكفتة المشوية
وفي هذا التقرير سوف نعرض طريقة عمل الكفتة المشوية، بشكل مبسط وسهل، يمكن ربة المنزل من تنفيذها في المنزل بأقل سعر وغير مكلفة، وأيضا بعدد ساعات أقل في التجهيز، فهي تعد ضمن الأكلات المفضلة التي يعشقها معظم أفراد الأسرة، وعادة ما يتم تقديمها بجانب المكرونة بالصلصة والسلطة الخضراء والطحينة.

مكونات الكفتة المشوية
وتتضمن مكونات الكفتة المشوية، والتي تكفى أسرة مكونة من 4 أفراد ما يلي، علما أن فترة تجهيز الكفتة المشوية تأخذ وقت يصل إلى ساعة في المطبخ.

نصف كيلو لحم مفروم أحمر بدون أقل
بالإضافة إلى بهارات الكفتة وأيضا الفلفل الأخضر الحلو
وأيضا ربع كيلو بصل مفروم يصفى منه الماء

بالإضافة إلى حزمة شبت وبقدونس
كوب من عصير الطماطم
وأيضا ربع ملعقة من الفلفل الأسود
ملعقة صغيرة أيضا من الكزبرة

والآن طريقة تحضير الكفتة المشوية، ويجب عند شراء اللحم المفروم أن تكون قطعة لحم بها نسبة دهون قليلة، ويفضل أن تكون لحم بلدي، ومن الممكن إضافة قطعة من اللية حتى تعطي طعم الضاني، وإليكم خطوات تحضير الكفتة المشوية.

يتم وضع اللحم المفروم في إناء مع الطماطم وأيضا البقدونس وكذلك البصل المفروم والفلفل الأخضر مع العجن جيدا
بعد ذلك يتم وضع الكفتة في الثلاجة لمدة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة
ثم بعد ذلك يتم إحضار أسياخ من الخشب أو الحديد ووضع الكفتة عليها
والآن يجب إشعال الشواية الكهربائية أو الفحم قبل وضع أسياخ الكفتة
يتم تقليب أسياخ الكفتة على الشواية من جميع الاتجاهات حتى تصبح ناضجة
عليك الآن تقديم الكفتة بجانب السلطة الخضراء أو المكرونة أو سلطة الطحينة والعيش الطازج.

المصدر: cairo24

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