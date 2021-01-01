لتكون باللحم مضمون .. طريقة عمل الكفتة المشوية

يعد شراء الكفتة من محلات المشاوي والكباب باهظة الثمن ومكلفة للغاية، أما على المستوى النظافة وجودة اللحم فمن الممكن أن يكون مجهولة المصدر، لذا تفضل العديد من ربات المنزل إلى اتباع وصفات طريقة عمل الكفتة المشوية، والتي تكون باللحم مضمون وأيضا بلدي، كما تعد كمية الدهون فيها أقل مما يتم شرائها من الخارج.
طريقة عمل الكفتة المشوية
وفي هذا التقرير سوف نعرض طريقة عمل الكفتة المشوية، بشكل مبسط وسهل، يمكن ربة المنزل من تنفيذها في المنزل بأقل سعر وغير مكلفة، وأيضا بعدد ساعات أقل في التجهيز، فهي تعد ضمن الأكلات المفضلة التي يعشقها معظم أفراد الأسرة، وعادة ما يتم تقديمها بجانب المكرونة بالصلصة والسلطة الخضراء والطحينة.
مكونات الكفتة المشوية
وتتضمن مكونات الكفتة المشوية، والتي تكفى أسرة مكونة من 4 أفراد ما يلي، علما أن فترة تجهيز الكفتة المشوية تأخذ وقت يصل إلى ساعة في المطبخ.
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