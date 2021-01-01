فيتوريا : هذا هو سبب استبعاد حارس الزمالك عواد من منتخب مصر

آخر الأخباراخبار الرياضة › فيتوريا : هذا هو سبب استبعاد حارس الزمالك عواد من منتخب مصر

صورة الخبر: فيتوريا
فيتوريا


كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، سبب استبعاده حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد عن تشكيلة "الفراعنة" لمواجهة النيجر وليبيريا ودّيا.

ويخوض منتخب مصر غدا الجمعة مباراته الأولى تحت قيادة فيتوريا حيث سيواجه النيجر، ثم يخوض "الفراعنة" مباراة ودية أخرى ضد ليبيريا في الـ27 من الشهر الجاري.

وأعلن فيتوريا الذي تسلم مسؤولية تدريب "الفراعنة" في 12 يوليو الماضي خلفا للمدرب الوطني إيهاب جلال، تشكيلة ضمت 27 لاعبا لخوض المباراتين خلت من اسم الحارس عواد رغم تألقه بشكل لافت مؤخرا مع فريقه الزمالك.

وأثار استبعاد عواد أزمة كبيرة بين مشجعي منتخب مصر، قبل أن يكشف فيتوريا أسباب استبعاده، حيث قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية: "أنا معجب بمحمد عواد حارس مرمى الزمالك، وكنت سأستدعي من الزمالك حوالي 7 أو 8 لاعبين، ولكن استدعيت 4 فقط وتركت الباقي، لأن هذا الرباعي له بدائل في الزمالك، ولأن الزمالك تنتظره مباراة رسمية".

يذكر أن منتخب مصر يستعد للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار العام المقبل، ويحتل "الفراعنة" حاليا المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف، خلف إثيوبيا المتصدرة، وملاوي الثانية وغينيا الثالثة.

المصدر: وكالات

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيتوريا : هذا هو سبب استبعاد حارس الزمالك عواد من منتخب مصر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
57734

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager