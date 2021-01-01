فيتوريا : هذا هو سبب استبعاد حارس الزمالك عواد من منتخب مصر

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، سبب استبعاده حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد عن تشكيلة "الفراعنة" لمواجهة النيجر وليبيريا ودّيا.
ويخوض منتخب مصر غدا الجمعة مباراته الأولى تحت قيادة فيتوريا حيث سيواجه النيجر، ثم يخوض "الفراعنة" مباراة ودية أخرى ضد ليبيريا في الـ27 من الشهر الجاري.
وأعلن فيتوريا الذي تسلم مسؤولية تدريب "الفراعنة" في 12 يوليو الماضي خلفا للمدرب الوطني إيهاب جلال، تشكيلة ضمت 27 لاعبا لخوض المباراتين خلت من اسم الحارس عواد رغم تألقه بشكل لافت مؤخرا مع فريقه الزمالك.
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