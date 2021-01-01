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بعد نجاح وساطته في تبادل الأسرى.. محمد بن سلمان يبدي لزيلينسكي استعداده للتوسط بين موسكو وكييف

أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد نجاح وساطته في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، عن استعداد المملكة "لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف" لتسوية الأزمة الأوكرانية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد أجرى اتصالا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي شكره "على جهوده في عملية تبادل الأسرى".



وأضافت الوكالة أن زيلينسكي أعرب لولي العهد عن تقديره له على "قبوله دور الوسيط، ونوّه بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

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وشدد ولي العهد على "حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها".