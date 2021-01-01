بسبب "التأشيرة" .. لافروف وشكري يتبادلان المزاح والضحكات

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صورة الخبر: لافروف وشكري
لافروف وشكري


التقى وزيرا خارجية روسيا ومصر سيرجي لافروف وسامح شكري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي بداية اللقاء، قال شكري ضاحكا ومخاطبا لافروف "لم يكن لدي أي مشاكل مع التأشيرة".

ورد لافروف مازحا على ذلك: "أنا أيضا".

وحصل لافروف على تأشيرته يوم الثلاثاء ووصل إلى نيويورك يوم الأربعاء لحضور الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. قطعت طائرة الوزير المسافة من موسكو إلى الولايات المتحدة على طول الطريق الشمالي، وحلقت قرب دول غير صديقة في 12 ساعة.

ووصل وزير الخارجية الروسي، الأربعاء، إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحتى اللحظة الأخيرة، كانت زيارة الوفد الروسي مصحوبة بمشكلات في إصدار التأشيرات والخدمات اللوجستية الأمريكية، والتي أصبحت أكثر تعقيدا بعد فرض عقوبات على قطاع الطيران الروسي وإغلاق جميع الدول الأوروبية تقريبا، والولايات المتحدة، لمجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

المصدر: RT

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