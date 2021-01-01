بايدن تائه على خشبة المسرح .. بعد أن ألقى كلمة في أحد المؤتمرات l فيديو

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صورة الخبر: بايدن
بايدن


ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فيديو جديد، وهو يبدو في حالة من الضياع والارتباك، بعد أن ألقى كلمة في أحد المؤتمرات.

وظهر بايدن (79 عاما) في مقطع الفيديو، بعد أن أنهى إلقاء كلمة أمام مؤتمر التجديد السابع للصندوق العالمي، مرتبكا لمدة 20 ثانية تقريبا خلال محاولته مغادرة خشبة المسرح. بايدن ابتعد عن المنبر وعندما استدار للمغادرة توقف بشكل مفاجئ ونظر إلى جانبه ثم قال كلاما غير مفهوم، ثم عاد واستدار في مكانه لينظر إلى شخص آخر يتكلم لثوان، قبل أن ينجح بعدها في مغادرة المنصة.

يذكر أن الحدث الذي تم تنظيمه لجمع الأموال لمكافحة الإيدز والسل والملاريا جمع 14.25 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ تم التعهد به لمنظمة صحية متعددة الأطراف.

وقال بايدن في خطابه: "شكرا لكم على القتال من أجل ما هو مهم. هذا كله يتعلق بإنقاذ الأرواح.. العمل مع الشركاء لضمان أن جميع المجتمعات تتمتع بصحة جيدة وقوية، وأن يعيش الناس في كل مكان بكرامة".

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المصدر: RT

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