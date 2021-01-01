مواصفات و سعر هاتف Samsung Galaxy S23 في السعودية والإمارات والكويت



Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23

ظهرت بعض الشائعات حول سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 في السعودية والإمارات والكويت على الإنترنت، وبينما تعمل سامسونج على تطوير سلسلة هواتفها الرائدة للعام القادم 2023.



ذكرت بعض التسريبات تفاصيل مهمة حول مواصفات تشكيلة جلاكسي أس المرتقبة، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 في السعودية والإمارات والكويت، تابع قراءة مقالنا التالي.



سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 في السعودية والإمارات والكويت

كشفت التسريبات الأخيرة أن شركة سامسونج، ربما تخطط لتشغيل هواتفها الذكية Samsung Galaxy S23، بالمعالج الخاص بالشركة "Exynos"، وتأتي هذه المعلومات المعرومات المسربة، بعد مرور شهرين على إعلان شركة "كوالكوم" ا أن جميع طرازات S23 ستعمل بواسطة معالجها الأحدث والأقوى Snapdragon 8 Gen 2.

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ووفقًا لـ Ice Universe، يشعر فريق قسم Samsung MX، بشركة سامسونج بخيبة أمل كبيرة، بسبب أداء مجموعة الشرائح الداخلية في الهواتف الذكية Galaxy S22، من ناحية أخرى، لا يزال كبار المسؤولين التنفيذيين يرغبون في أن تعمل التشكيلة الرائدة في العام المقبل بمعالج Exynos 2300، التي تصنعها شركة Samsung Semiconductors، التابعة لشركة سامسونج أيضا.مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23وفي الوقت الحالي تعمل حوالي 70% من هواتف Samsung Galaxy S22، والتي يتم تصنيفها حسب النطاق الجغرافي بمعالج سامسونج Exynos 2200، وهو النظام الأساسي الكوري المخصص للأجهزة في أوروبا ورابطة الدول المستقلة وأفريقيا والشرق الأوسط، وأما الـ 30? المتبقية فتعمل بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 1، وذلك بالنسبة للهواتف التي تباع في الأمريكتين وكوريا الجنوبية والصين واليابان والهند، ولكن تحصل جنوب شرق آسيا على مزيج من الأجهزة تضم المعالجين.ويشار إلى أنه تم تصميم كل من معالج سامسونج Exynos 2200 ومعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1، بمعمارية 4 نانومتر، وبينما تحتوي منصة سامسونج على وحدة معالجة رسومات أقوى قليلا، فإن وحدة المعالجة المركزية لشريحة كوالكوم أصبحت أسرع، لذلك تشير التوقعات إلى أن الوضع سيكون مشابها لشرائح الجيل التالي ستعمل بها هواتف Samsung Galaxy S23.كاميرا هاتف Samsung Galaxy S23ذكرت التسريبات السابقة، أن سامسونج تعتزم تزويد أحد إصدارت سلسلة Galaxy S23، بكاميرا فائقة الدقة مع مستشعر 200 ميجابكسل، ومن المحتمل أن يكون هذا الجهاز هو طراز Ultra المميز، بينما ستحصل باقي طرازات التشكيلة على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، على غرار إصدارات العام الماضي Galaxy S22.وتبعا للمعلومات، فإن كاميرا هاتف Galaxy S23 Ultra الرئيسية ستأتي بدقة 200 ميجابكسل ستكون بفتحة عدسة 1 / 1.3 بوصة مع حجم 0.6 ميكرومتر وفتحة أكبر f / 1.7 مقارنة بكاميرا هاتف S22 Ultra ، التي تأتي بحجم مستشعر بدقة 108 ميجابكسل 1 / 1.33 بوصة مع 0.8 ميكرومتر وفتحة عدسة f / 1.8.بطارية هاتف Samsung Galaxy S23ستحزم سلسلة سامسونج Galaxy S23 المنتظرة بطارية ضخمة، بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي ستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، ووفقا للتسريبات تشمل المتبقية بهواتف سامسونج القادمة، نظام كاميرا رباعي الإعدادات سيحصل إصدار S23 Ultra على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بينما ستحصل الهواتف المتبقية على مستشعر أساسي بدفة 108 ميجابكسل، وستتشارك الهواتف في نفس دقة المستشعرات المتبقية وهي 10+ 10+ 12 ميجابسكل على التوالي.ومن المتوقع أن تضم جميع طرازات Samsung Galaxy S23، على كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، وستأتي جميع الإصدارات مع دعما لمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز، وكالعادة تختلف ثياسات الشاشة لإصدارات سامسونج القادمة، وتشير التسريبات أن هاتف S23 Ultra سيأتي بشاشة كبيرة يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم العمل مع القلم الالكتروني S Pen.سعر هاتف Samsung Galaxy S23 في الوطن العربيوتشير بعض التسريبات إلى تشكيلة Samsung Galaxy S23، ستصل بتكلفة باهظة للغاية، على غرار جميع إصدارات سامسونج السابقة من نفس الفئة، والتي من المحتمل أن تكون كالتالي:سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra:- الإصدار الأساسي سيأتي بحوالي 999 دولار.- سيبلغ سعر الهاتف في مصر تقريبا، ما يعادل 20 ألف جنيه مصري.- سوف تبلغ تكلفته في الكويت حوالي 309 دينار كويتي.- سيصل سعر الهاتف في دولة الإمارات إلى 3660 دينار إمارتي.- ستبلغ تكلفة الهاتف في المملكة السعودية ما يقارب 3700 ريال سعودي.