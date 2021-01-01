يأتي هاتف Xiaomi Civi 2 بفتحة مزدوجة لكاميرة السيلفي تحاكي iPhone14 Pro

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صورة الخبر: Xiaomi Civi 2
Xiaomi Civi 2

حددت شركة شاومي يوم 27 من سبتمبر لإطلاق Xiaomi Civi 2 بشكل رسمي، ولقد شاركت شاومي اليوم صور تشويقية أوضحت من خلالها لمحات عن تصميم الكاميرة الأمامية في الهاتف.

تؤكد الصور التشويقي التي نشرت اليوم عبر شاومي على أن هاتف Xiaomi Civi 2 يأتي بفتحة مزدوجة في الشاشة لكاميرة السيلفي بتصميم يحاكي فتحات الشاشة في iPhone14 Pro.

وتتوسط فتحات الكاميرة الأمامية شاشة Xiaomi Civi 2، وهو أول إصدار من هواتف الأندوريد بفتحات صغيرة الحجم مزدوجة تتوسط الشاشة، حيث قدمت فتحات الشاشة المزدوجة في هواتف الأندوريد غالباً في الجانب الأيسر أو الأيمن من الشاشة.

من جانب أخر تضم فتحات الشاشة مستشعرات بدقة 32 ميجا بيكسل على أن يتميز المستشعر الأول بطبقة من طلاء ALD المقاوم للتوهج، وفتحة عدسات f/2.0، كما يدعم التركيز التلقائي، بينما يضم المستشعر الثاني عدسات بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما تأتي الكاميرات مع فلاش LED رباعي، على أن تنقسم في جانبي سماعة الأذن، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Xiaomi Civi 2 يتميز بسماكة 7.23مم، ووزن 171.8 جرام، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1.

المصدر: بوابه المتميز

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