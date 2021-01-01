يأتي هاتف Xiaomi Civi 2 بفتحة مزدوجة لكاميرة السيلفي تحاكي iPhone14 Pro

حددت شركة شاومي يوم 27 من سبتمبر لإطلاق Xiaomi Civi 2 بشكل رسمي، ولقد شاركت شاومي اليوم صور تشويقية أوضحت من خلالها لمحات عن تصميم الكاميرة الأمامية في الهاتف.
تؤكد الصور التشويقي التي نشرت اليوم عبر شاومي على أن هاتف Xiaomi Civi 2 يأتي بفتحة مزدوجة في الشاشة لكاميرة السيلفي بتصميم يحاكي فتحات الشاشة في iPhone14 Pro.
وتتوسط فتحات الكاميرة الأمامية شاشة Xiaomi Civi 2، وهو أول إصدار من هواتف الأندوريد بفتحات صغيرة الحجم مزدوجة تتوسط الشاشة، حيث قدمت فتحات الشاشة المزدوجة في هواتف الأندوريد غالباً في الجانب الأيسر أو الأيمن من الشاشة.
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