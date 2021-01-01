ينطلق هاتف vivo X Fold Plus بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 وتقنية الشحن بقدرة 80W



vivo X Fold Plus vivo X Fold Plus

شاركت vivo عدد من الإعلانات التشويقية اليوم التي أكدت على أن vivo X Fold Plus ينطلق قريباً بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.



تعقد vivo مؤتمرها القادم في 26 من سبتمبر لإطلاق جيل جديد من هواتفها القابلة للطي، ولقد إستعرضت الشركة المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار عبر إعلانات تشويقية نشرت اليوم على منصة Weibo.



ولقد أكد الإعلان التشويقي الأول على أن vivo X Fold Plus يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وهو ما أشارت إليه تسريبات سابقة من AnTuTu.

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أيضاً أكد الإعلان التشويقي الثاني أن الهاتف يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، وهي ترقية للإصدار الأصلي الذي تميز بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.كما أوضحت vivo من خلال الإعلان التشويقي أن تحسين أكثر من 5000 تطبيق ليتوافق مع واجهة OriginOS Ocean في شاشة vivo X Fold Plus القابلة للطي.