ينطلق هاتف vivo X Fold Plus بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 وتقنية الشحن بقدرة 80W

شاركت vivo عدد من الإعلانات التشويقية اليوم التي أكدت على أن vivo X Fold Plus ينطلق قريباً بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.
تعقد vivo مؤتمرها القادم في 26 من سبتمبر لإطلاق جيل جديد من هواتفها القابلة للطي، ولقد إستعرضت الشركة المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار عبر إعلانات تشويقية نشرت اليوم على منصة Weibo.
ولقد أكد الإعلان التشويقي الأول على أن vivo X Fold Plus يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وهو ما أشارت إليه تسريبات سابقة من AnTuTu.
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