تحديث لنظام Windows 11 يجلب ميزات جديدة للجميع

Windows 11 Windows 11

قامت شركة مايكروسوفت بتحسين نظام Windows 11 بشكل كبير خلال العام الماضي لدرجة أن التحديثات تبدو وكأنها تصل شهريًا الآن. والآن، يعالج تحديث 2022 من Windows 11 الكثير من المشاكل التي ظهرت مع الإصدار الأولي للنظام، وقد حسّنت عددًا كافيًا من الأجزاء التي اشتكى منها المستخدمون.



لذلك، إذا كنت متردد بشأن الترقية إلى Windows 11، فقد حان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة مع إصدار 2022… هذا بالطبع إذا كان جهازك يدعم Window 11 في المقام الأول.



يتوفر تحديث Windows 11 2022 اليوم ويتضمن ميزات مثل مجلدات قائمة Start، وتحسينات على Snap Layouts، و Live Captions عبر نظام التشغيل بأكمله. بالإضافة إلى إيماءات لمس أفضل، وحتى شريط تحكم Xbox جديد. كما يتضمن عددًا من تحسينات إمكانية الوصول ذات المغزى ويمثل تحولًا في طريقة تفكير مايكروسوفت في الميزات الجديدة.

تعد مجلدات قائمة Start أول تحسين واضح بمجرد الترقية إلى تحديث Windows 11 2022. يمكنك سحب التطبيقات فوق بعضها البعض في قائمة “Start” لإنشاء مجلدات وتثبيتها بحرية. أضافت مايكروسوفت أيضًا القدرة على تغيير حجم المساحة المثبتة حتى تتمكن من رؤية قدر أقل من موجز الملفات الموصى به والذي يظهر أسفل التطبيقات في قائمة Start.وبهذا، فقد أدى إضافة المجلدات الآن إلى جعل Start أكثر اكتمالاً.إحدى الميزات الرائعة فيWindows 11، هي ميزة Snap Layouts ، والتي تحسنت بشكل كبير في تحديث Windows 11 2022. بمجرد أن تبدأ في نقل تطبيق أو مجلد، يظهر شريط snap جديد في الأعلى والذي يتيح لك تنظيم التطبيقات بسرعة في Snap Layouts، مع الكثير من الشبكات وخيارات التخطيط على شاشات أكبر.إذا لم تكن من محبي شريط المهام في Windows 11، فقد تحسن بشكل كبير خلال العام الماضي. حيث عاد وقت وتاريخ شريط المهام إلى أجهزة عرض متعددة في وقت سابق من هذا العام، والآن يعيد تحديث Windows 11 2022 السحب والإفلات مرة أخرى.مجرد هذه الإضافات البسيطة تجعل Windows 11 أكثر قابلية للاستخدام بالنسبة للجميع، والجميل هو ان مايكروسوفت لم تنتظر وقتًا طويلاً لإعادتها مرة أخرى.وعلى الرغم من ذلك، لا يزال شريط المهام غير مثالي. فلن يكون المستخدم قادرًا على تعيين حجم شريط المهام أو موضعه، أو فك تجميع الرموز، أو حتى تعيين رموز صغيرة لشريط المهام. لكن هناك بعض مستخدمي Windows الذين يفتقدون حقًا هذا التخصيص. لا تزال مايكروسوفت تعمل على شريط المهام المعاد بناؤه، لذا فإنه لم ينته بعد.وقالت كريستينا كوهن، المديرة الإبداعية الرئيسية لنظام Windows 11، في مقابلة مع The Verge: “لقد قمنا بإصلاح شريط المهام تمامًا لنظام تشغيل Windows 11 وكان هناك الكثير من الأسباب للقيام بذلك”. وأضافت: “نحن نعلم أن المستخدمين يريدون أن يكونوا قادرين على تثبيته على اليسار أو اليمين أو تحريكه، وينحصر الأمر في تحديد أولويات الميزات بناءً على احتياجات مستخدمينا.”أجرت مايكروسوفت بعض التغييرات الطفيفة في التصميم في تحديث Windows 11 2022، وتحسين الرسوم المتحركة والأيقونات والمزيد. حتى الوضع المظلم قد تحسن، حيث أصبح مدير المهام الآن يتمتع بواجهة جديدة ووضع داكن.لا زالت هناك أجزاء كثيرة من Windows 11 لا تتمتع بالوضع الداكن، ومن الواضح أن مايكروسوفت تأخذ وقتها في تصحيح هذه الأجزاء وليس مجرد وضع سمة سوداء عامة في كل مكان.“في الماضي، نظرنا إلى الوضع المظلم على أنه عودة قوية، وما تعلمناه من خلال اتباع مبادئنا هو أن اللون الرمادي الداكن أو الرمادي الفاتح يجب ضبطه حقًا ليس فقط خلفية سوداء” شرحت كوهن.يمكنك رؤية ذلك في “إدارة المهام”، حيث لا يزال من السهل قراءة النص الأبيض على خلفية سوداء، والعديد من الأجزاء ذات اللون الرمادي الداكن أو الأكثر نعومة. ما زالت مايكروسوفت لم تجلب الوضع المظلم لبرنامج Microsoft Paint الذي أعلنت عنه منذ أكثر من عام.إذا كنت تمتلك جهاز لوحي أو تمتلك جهاز اثنين في واحد، فلا بد من تثبيت تحديث Windows 11 2022. فقد قامت مايكروسوفت بتحسين الإيماءات بشكل كبير في هذا التحديث، مما يسمح لك بالتمرير لأعلى للوصول إلى قائمة Start أو التبديل بسهولة بين التطبيقات بالإيماءات.وبالمثل، إذا كنت تلعب ألعابًا على Windows، فهناك بعض التحسينات القوية مع هذا التحديث. فيسمح لك شريط تحكم Xbox الجديد بالتنقل بسهولة بين مشغلات الكمبيوتر والألعاب باستخدام وحدة التحكم الخاصة بك فقط. وإذا كنت تلعب الألعاب في وضع الإطارات، فهناك تحسينات في زمن الانتقال والأداء الآن.يتم شحن Windows 11 مع ميزة Auto HDR من أجهزة Xbox Series X/S، وتسمح مايكروسوفت الآن للألعاب ذات الإطارات بدعم Auto HDR ومعدل التحديث المتغير (VRR).تعمل التحسينات أيضًا على تحسين زمن الوصول بشكل كبير لألعاب DirectX 10 و DirectX 11 الأقدم التي تعمل في وضع الإطارات. وتعتبر هذه أخبار رائعة لممارسي ألعاب الحاسب الشخصي الذين اضطروا عادةً إلى تشغيل الألعاب في وضع ملء الشاشة في الماضي للحصول على جميع مزايا زمن الوصول والأداء.يحتوي تحديث Windows 11 2022 أيضًا على بعض التحسينات الرائعة على الميزات التي يمكن الوصول إليها. إحدى أفضل الميزات الجديدة هي Live Captions. يمكن الوصول إلى Live Captions باستخدام اختصار Winkey + CTRL + L. وتعتبر هذه الميزة مفيدة لأصحاب الصم أو ضعاف السمع بشكل كبير. يتم إنشاء جميع التسميات التوضيحية تلقائيًا على الجهاز من أي محتوى يتضمن صوتًا، ويمكن أن تطفو التسميات التوضيحية في نافذة أو تُعرض في أعلى أو أسفل الشاشة.يتضمن تحديث Windows 11 2022 أيضًا الوصول الصوتي للسماح لأي شخص بالتحكم في جهاز الكمبيوتر باستخدام صوته فقط أو الأصوات الجديدة لميزة الراوي من مايكروسوفت. إذا سبق لك أن سمعت صوت Microsoft Sam في الماضي، فأنت تعلم كيف يبدو أنه طبيعي وغير آلي. وأصوات مايكروسوفت الجديدة تبدو مذهلة بالمقارنة.تقول كارولينا هيرنانديز، مديرة إدارة المشاريع الرئيسية في مايكروسوفت، في مقابلة مع The Verge: “نجلب أحدث ما توصلت إليه التقنية من تحويل النص إلى كلام في Windows”. وأضافت: “تعكس هذه الأصوات عن كثب الكلام الطبيعي، مما يجعل سماع هذه الأصوات أكثر متعة.”كما قالت ايضًا إن مايكروسوفت وظفت أشخاصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة للمساعدة في دفع هذه الأنواع من الاستثمارات. من الواضح أنها تؤتي ثمارها من خلال العديد من الميزات التي تركز على إمكانية الوصول هذا العام.تعد Voice Access ميزة جديدة أخرى في هذا التحديث تركز على إمكانية الوصول. فتضع Voice Access شريط السرد أعلى الشاشة حيث يمكنك استخدام صوتك للتنقل في Windows. يمكنك تحريك المؤشر والنسخ واللصق والتفاعل مع التطبيقات والقيام بشكل أساسي بأي شيء يمكنك القيام به بشكل طبيعي باستخدام لوحة المفاتيح والفارة. سيكون هذا مفيدًا للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة أو أي شخص يريد أو يحتاج إلى التحكم في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم باستخدام ميكروفون فقط.وتقول هيرنانديز: “أحد الأشياء التي اعتمدناها هو فلسفة التصميم الشامل لمنتجاتنا”. لقد رأينا هذا لسنوات خارج التكنولوجيا مع تخفيضات الحواف التي تم تصميمها في الأصل للكراسي المتحركة ولكنها تساعد أيضًا الأشخاص الذين يركبون الدراجات أو الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال في عربات الأطفال. تتبع مايكروسوفت نهجًا مشابهًا لتحسين إمكانية الوصول هنا.وإضافةً لهذه التحسينات المثيرة للإعجاب في إمكانية الوصول، يتضمن تحديث Windows 11 2022 أيضًا بعض التحسينات للتركيز وأوضاع “عدم الإزعاج”. يوجد زر جديد لعدم الإزعاج في لوحة الإشعارات يمكنه إسكات الإشعارات إذا كنت ترغب في التركيز على العمل، ويمكنك حتى الذهاب خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إنشاء جلسة تركيز مدتها 30 دقيقة هنا والتي ستزيل رموز الشارة التي تراها على شريط المهام.لن يكون تحديث Windows 11 2022 تحديثًا حقيقيًا لنظام Windows إذا لم تكن هناك بعض التحسينات الأمنية. لذا، تقدم مايكروسوفت ميزة Smart App Control في هذا التحديث الأخير، وهي ميزة جديدة تم تصميمها لمنع هجمات البرامج النصية أو تشغيل التطبيقات غير الموثوق بها.ستحتاج إلى تنظيف تثبيت Windows 11 للحصول على هذه الميزة المحددة، حيث تريد مايكروسوفت التأكد من عدم وجود تطبيقات غير موثوق بها تعمل بالفعل على الجهاز قبل تمكين الميزة.تعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين Windows Update ليكون أكثر ملاءمة للبيئة. ويقول Nicci Trovinger، المدير الأول لتسويق منتجات Windows، في مقابلة مع The Verge: “نحن قادرون على جدولة Windows Update الخاص بك في الوقت الذي يتوفر فيه المزيد من الطاقة الخضراء، مما يساعدك على تقليل تأثير الكربون لديك”.تشير تسمية تحديث Windows 11 2022 إلى أنه الاسم النهائي لعام 2022، ولكن هناك المزيد من الميزات أيضًا في الطريق قبل نهاية العام. سيحصل File Explorer على علامات تبويب في شهر أكتوبر، وهي ميزة مطلوبة بشدة ستتضمن صفحة رئيسية جديدة في File Explorer مع وصول سريع إلى الملفات المفضلة والحديثة.سيأتي تحديث لتطبيق الصور الشهر المقبل أيضًا، مع واجهة مستخدم جديدة لإدارة الصور تتضمن معرضًا وتصفحًا أفضل والقدرة على نسخ الصور احتياطيًا بسهولة إلى التخزين السحابي OneDrive.يحصل شريط المهام أيضًا على قائمة كاملة في أكتوبر ايضًا، مع ميزة الإجراءات المقترحة الجديدة التي توفر الإجراءات المقترحة عندما تذهب لنسخ أرقام الهواتف والتواريخ والمزيد.ومع ذلك، ليست كل تغييرات تحديث Windows 11 2022 مرحب بها. تتطلب مايكروسوفت الآن الاتصال بالإنترنت أثناء الإعداد الأولي للجهاز لإصدار Pro، وإذا كنت تستخدم جهازًا للاستخدام الشخصي، فسيكون حساب مايكروسوفت مطلوبًا أيضًا للإعداد.لقد رأينا ذلك مع إصدارات Windows 11 Home في البداية، ومن المخيب للآمال أن نرى مايكروسوفت تطلب ذلك الآن لإصدارات Pro.سوف تلتزم مايكروسوفت الآن بتقديم ميزات Windows 11 الجديدة عندما تكون جاهزة. قد يعني ذلك أننا نرى ميزات جديدة شهريًا، ولكن هذا لا يعني أن الإصدار السنوي الكبير سيختفي. ولقد أشارت الشائعات إلى أن مايكروسوفت لن تصدر تحديثًا كبيرًا لعام 2023 لنظام Windows 11، لكن الشركة تقول خلاف ذلك. إذ يقول تروفينغر: “سيظل لدينا إصدار سنوي والذي سيكون متاحًا مرة واحدة في العام، وسيكون متاحًا في النصف الثاني من العام”.تقوم مايكروسوفت الآن باختبار وتجريب المزيد من ميزات Windows 11 من خلال برنامج Windows Insider حيث تعمل الشركة على احتضان المفاهيم والأفكار الجديدة.وتقول Amanda Langowski، رئيسة Windows Insider: “لقد بدأنا التفكير في كيفية الاعتماد على برنامج Windows Insider والثقة فيه كثيرًا”. وهذا يعني مشاركة التعليمات البرمجية أو الأفكار المبكرة قبل تطويرها بالكامل.ستشكل هذه التجارب الآن مستقبل Windows 11 والتحديثات التي سنواجهها جميعًا في العام المقبل وما بعده. حتى ذلك الحين، يصل تحديث Windows 11 2022 لجعل نظام التشغيل يستحق الترقية حقًا.لا يزال Windows 11 يبدو وكأنه نظام Windows المألوف لدينا منذ عقود، ولكن تحديث 2022 يمنحه المزيد من الميزات الحديثة التي نعتقد أن معظم مستخدمي Windows سيستمتعون بها حقًا.