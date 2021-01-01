تفاصيل : كل ما تريد معرفته عن نشيد قوة الفضاء الأمريكية

آخر الأخبارعلم وتقنية › تفاصيل : كل ما تريد معرفته عن نشيد قوة الفضاء الأمريكية

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمتلك القوة الفضائية أغنية رسمية، بعنوان "Semper Supra" أو "Always Above"، ظهرت النغمة لأول مرة يوم الثلاثاء في مؤتمر 2022 Air، Space and Cyber ??Conference في ميريلاند. وتعد الأغنية أكثر مرحًا خاصة بالنسبة للأغنية التي من المفترض أن تجسد الفرع العسكري للقرن الحادي والعشرين، وفقًا لرئيس عمليات الفضاء جون ريموند، أرادت قوة الفضاء أغنية "تحدثت إلى حراسنا" وفقا لموقع Engadget. قال جيمس تيتشينور، وهو عضو سابق في الفرقة الجوية والقوات الجوية الأمريكية:" كانت الأغنية عملاً طويلاً قيد التنفيذ لأنني أردت أن تشمل جميع القدرات التي توفرها القوة الفضائية ورؤيتها". وفقا للتقرير يبدو المنتج النهائي مشابهًا إلى حد ما لإيقاعات القوات المسلحة الأخرى مثل "The Army Goes Rolling Along."

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تفاصيل : كل ما تريد معرفته عن نشيد قوة الفضاء الأمريكية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39959

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager