تفاصيل : كل ما تريد معرفته عن نشيد قوة الفضاء الأمريكية

تمتلك القوة الفضائية أغنية رسمية، بعنوان "Semper Supra" أو "Always Above"، ظهرت النغمة لأول مرة يوم الثلاثاء في مؤتمر 2022 Air، Space and Cyber ??Conference في ميريلاند. وتعد الأغنية أكثر مرحًا خاصة بالنسبة للأغنية التي من المفترض أن تجسد الفرع العسكري للقرن الحادي والعشرين، وفقًا لرئيس عمليات الفضاء جون ريموند، أرادت قوة الفضاء أغنية "تحدثت إلى حراسنا" وفقا لموقع Engadget. قال جيمس تيتشينور، وهو عضو سابق في الفرقة الجوية والقوات الجوية الأمريكية:" كانت الأغنية عملاً طويلاً قيد التنفيذ لأنني أردت أن تشمل جميع القدرات التي توفرها القوة الفضائية ورؤيتها". وفقا للتقرير يبدو المنتج النهائي مشابهًا إلى حد ما لإيقاعات القوات المسلحة الأخرى مثل "The Army Goes Rolling Along."