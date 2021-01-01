إطلاق أسرع حواسيب للألعاب بالعالم..الجيل الـ 12 من المعالجات..



أسرع حواسيب للألعاب أسرع حواسيب للألعاب

كشفت MSI العالمية، المتخصصة في أجهزة الألعاب، عن أجهزة جديدة من الحواسيب المحمولة، ومنها جهاز The Raider GE76 الذي يأتي مزودا بالجيل الـ 12 من المعالجات، وصمم خصيصًا ليلبي احتياجات فئة هواة الألعاب والحواسيب ذات الأداء الخارق، ليعد أسرع جهاز ألعاب حتى الأن.



ويأتي طراز Raider GE76 من الجيل 12 أداء غير مسبوق للمشاريع متعددة المهام والألعاب ذات متطلبات التشغيل الفائقة، ويتميز هذا الطراز بأحدث معالج Intel® Core™ i9 processor ووحدة معالجة رسوميات (كارت شاشة) للحواسب المحمولة من طراز NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series، وهم المشغلين لأسرع الحواسب المحمولة عالميًا لهواة الألعاب وصناع المحتوى.



و تعد سلسلة Katana GF من أقوي وأسرع الحواسيب للألعاب بالعالم، حيث يعمل طراز Katana GF66 بلوحة مفاتيح مضاءة باللون الأحمر، فيما تأتي سلسلة Vector GP لنلبي احتياجات المصممين والمهندسين.

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وقال سام، كبير مهندسي إدارة المنتجات في MSI Notebook:"تفخر MSI بالإعلان عن أجهزتها الجديدة كليًا من الحواسب المحمولة، فقد صمم The Raider GE76 خصيصًا ليلبي احتياجات فئة هواة الألعاب والحواسب ذات الأداء الخارق؛ أما Vector GP فتم تصميمه ليوفر أداء فائق وجودة عالية لمحبي الألعاب والمصممين، بالأخص المهندسين، كما يأتي جهاز Katana GF66 لهوة الألعاب المبتدئين."