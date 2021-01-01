ميزة في ”آيفون 14” لم تُعلن عنها آبل

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صورة الخبر: آيفون
آيفون

كشف مختصون تقنيون عن أن هاتف "آيفون 14" الذي طرحته شركة "آبل" في الأسواق مؤخرا يتمتع بميزة لم تبلغ الشركة عملاءها بها وفقا لموقع البيان الإماراتية. وأشار موقع techradar التقني إلى أن هذه الميزة تتمثل في سهولة إزلة الزجاج الخلفي للجهاز مقارنة بالإصدارات الأخرى للشركة سواء القديمة أو الجديدة، التي تتطلب خبرة قد لا تتوفر حتى لبعض خبراء إصلاح الهواتف. وهذه الميزة تتيح سهولة إصلاح الهاتف من خلال سهولة فك أجزائه. وذكر موقع iFixit الذي يوجه إرشادات في كيفية إصلاح الأشياء إنه من الممكن بسهولة إزالة الزجاج الخلفي، إذ أنه مثبت فقط بواسطة براغي وموصل وبعض المواد اللاصقة، وكذلك الشاشة الأمامية المثبتة بنفس الطريقة مع اثنين فقط من البراغي. ويصف iFixit هذا المستوى من البساطة بأنه "لا يصدق". وبحسب موقع " الحرة" فقد تجعل هذه السهولة في إزالة أجزاء آيفون من هذا الطراز عملية إصلاحه أرخص بكثير، خاصة بالنسبة للأشخاص غير المشتركين في برامج تأمين الهاتف، مع العلم أن إصلاح هواتف آيفون بشكل عام يكلف مئات الدولارات.

المصدر: السلطة

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