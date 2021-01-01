تفقد مصر صدارة تصنيف سرعة الإنترنت بأفريقيا لأول مرة خلال 2022

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فقدت مصر صدارة سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا، لأول مرة خلال 2022، بعد 7 شهور من احتلالها قمة تصنيف الخدمة، بالقارة السمراء.



وكشف مؤشر "أوكلا سبيد تيست"، المتخصص في قياس سرعات خدمات البيانات العالمية، أن غينيا سبقت مصر في المركز 72، بينما هبطت مصر إلى المرتبة الـ 83 عالميًا، من أصل 181 دولة، لتتراجع 3 مراكز، مقارنة بترتيبها بنهاية يوليو الماضي.



وجاء خلف مصر، في الترتيب الأفريقي لسرعة الإنترنت، كل من الجابون، وبوركينا فاسو، وجنوب أفريقيا.

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بوتين يخص مصر بكلمة خلال استقباله للسفراء الجدد في بلاده بوتين يقبل أوراق اعتماد سفراء 5 دول عربية بينهم السفير المصري حازم الببلاوي: مصر تستطيع تحقيق إنجاز اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلةويأتي تراجع مصر إلى المركز الثاني في تصنيف الخدمة الشهري، رغم ارتفاع سرعة الإنترنت الثابت بها، خلال أغسطس 2022 إلى 45.46 ميجابايت، مقارنة بنحو 43.32 ميجابايت، خلال يوليو الماضي.كما جاءت مصر في المركز التاسع عربيا، بعد كل من الامارات والكويت وقطر والسعودية والأردن وعمان وفلسطين والبحرين.وحسب التقرير الشهري للمؤشر، وصل معدل سرعة تحميل البيانات (dawnload) إلى نحو 45.46 ميجا بايت، فيما سجل معدل سرعة رفع البيانات (upload) حوالي 8.09 ميجابايت لتبلغ سرعة الاستجابة نحو 10 ثانية/ مللي.وحسب تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مؤشرات مستخدمي الإنترنت الثابت في مصر بلغ عدد المشتركين نحو 10.52 مليون مشترك بنهاية يونيو 2022 مقارنة بنحو 9.50 مليون مشترك خلال يونيو 2021، بزيادة تقدر بنحو 1.02 مليون مشترك جديد بنسبة نمو سنوي 10.7 %.وأشار التقرير إلى أن متوسط سرعة تحميل البيانات dawnload العالمي في خدمة الإنترنت الثابت، سجل 69.14 ميجابت بينما سجل متوسط سرعة رفع البيانات (upload) نحو 29.09 ميجابايت لتسجل سرعة الاستجابة (Latency) نحو 10 ثانية/ مللي.وتصدرت دولة سنغافورة ترتيب أكثر الدول في العالم ارتفاعًا في سرعة الإنترنت، حيث سجل متوسط الخدمة بها 219.01 ميجابايت، وتلتها كل من تشيلي وتايلاند وهونج كونج والصين والولايات المتحدة الأمريكية وبعدها مكاو والدنمارك ونيوزيلاندا وفي المركز العاشر جاءت اليابان.