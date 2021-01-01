في غضون يومين أربعة كويكبات ضخمة تمر بالقرب من الأرض

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أفادت ملاحظات لوكالة ناسا، نشرت بواسطة مختبر الدفع النفاث التابع لـ«ناسا»، بأن 4 كويكبات ستمر بالقرب من الأرض في غضون يومين، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.



وكشف مختبر الدفع النفاث عن الصخور الفضائية عبر لوحة القيادة Asteroid Watch، وتعتبر الكويكبات الأربعة أجساما قريبة من الأرض (NEO) ولكنها ليست «خطرة»، مما يعني أنها لا تشكل خطرا.



كويكب 2022 SK1

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ستطير هذه الصخرة الفضائية فوق كوكبنا في 22 سبتمبر، ويبلغ قطرها حوالي 187 قدما وتسافر بسرعة 18790 ميلا في الساعة، وستقترب الصخرة من الأرض على مسافة 1686218 ميلا.كويكب 2022 ST1ستطلق صخرة الفضاء هذه بالقرب من الأرض يوم الخميس، وهي أصغر من SK1 ، ويبلغ قطرها حوالي 72 قدما، وفقا لوكالة ناسا، ستقترب من أرضنا من مسافة قريبة نسبيا تبلغ 949565، وتتحرك الصخور خارج كوكب الأرض بسرعة عالية جدا تبلغ 30.299 ميلا في الساعة.كويكب 2022 SGسيقترب كويكب 2022 SG من الأرض يوم الخميس المقبل من مسافة آمنة تبلغ 1743986 ميلا، وهذه الصخرة الفضائية التي يبلغ قطرها 242 قدما، ستسافر بسرعة حوالي 43960 ميلا في الساعة.كويكب 2022 QH8يعود Asteroid 2022 QH8 بعد أن كان قد مر إلى جانب الأرض عام 2019، ويبلغ قطره 288 قدما، بحجم ملعب كرة القدم. وتتحرك هذه الصخرة الفضائية حاليا بسرعة 34180 ميلا في الساعة، ولن تعود حتى يونيو 2078.