تفاصيل : «راشد» أول مركبة فضائية إماراتية على القمر

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تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق أول مركبة فضائية باسم «راشد» تتجه إلى كوكب القمر في نوفمبر المقبل، انطلاقًا من مركز كينيدى للفضاء في ولاية فلوريدا بين 9 و15 نوفمبر المقبل، وتنطلق المركبة على متن صاروخ «فالكون 9»، المملوك لشركة سبيس إكس وبواسطة مركبة هبوط يابانية، ترسو المركبة على القمر في مارس الذي يليه، وفقًا لتصريحات مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر حمد المرزوقى، في حديثه لصحيفة «ذا ناشيونال».



وقال، «دمجت المركبة مع المسبار وباتت جاهزة للإطلاق، وانتهينا من اختبار المركبة الجوالة، وسعداء بالنتائج».



وتعد مهمة القمر جزء من استراتيجية الإمارات الأوسع نطاقا لتصبح فاعلا رئيسيا في مجال استكشاف الفضاء، على أن تقوم مركبة راشد الجوالة بدراسة سطح القمر، ومعرفة كيف تتفاعل الأسطح المختلفة مع جزيئات القمر.

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ويبلغ وزن المركبة عشرة كيلوغرامات، وتحتوى على كاميرتين عاليتي الدقة، إضافة إلى كاميرا مجهرية، وكاميرا تصوير حراري، مع مسبار، وعدد من الأجهزة التقنية الإضافية.وتخطط الإمارات لتطوير أكثر الأقمار الاصطناعية التجارية في الشرق الأوسط، ومن خلالها تستطيع إنتاج صور عالية الدقة من الأقمار الاصطناعية.في المقابل يدور الآن قمر صناعى إماراتى حول المريخ لدراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، بعد دخول الإمارات في شراكة مع الشركة اليابانية «ميتسوبيشى» المتخصصة بالصناعات الثقيلة لإطلاقه في مدار المريخ في فبراير عام 2021.وبناءً عليه تكون الإمارات الدولة الخامسة التي وضعت مركبة فضائية على سطح القمر بعد اليابان والولايات المتحدة وروسيا والصين.