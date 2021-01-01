باحثو «ميتا» يطورون تقنية جديدة..قراءة الأفكار وترجمتها لكلمات مفهومة..



ميتا ميتا

طور فريق من الباحثين في شركة «ميتا» والتي تمتلك كل من «فيس بوك» و«واتساب» و«انستجرام»، تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي يمكنها قراءة أفكار الناس وترجمتها إلى كلمات مفهومة.



ووفقًا لصحيفة «Focus» الإيطالية، فإن الهدف من ذلك هو توفير أداة اتصال لجميع المرضى الذين يقعون ضحايا لصدمة شديدة في الدماغ والذين لم يعودوا قادرين على التحدث أو استخدام الكتابة أو لغة الإشارة.



كيف تعمل اللغة في الدماغ البشري؟

تنفصل المنطقة المسؤولة عن تكوين الكلمات وفهم اللغة، عن المنطقة التي تدير العضلات الإرادية (الهيكلية)، بما في ذلك عضلات الفم، فاستغل باحثو «ميتا» هذا التقسيم لضبط مشروعهم، ثم طلبوا من 169 متطوعًا الخضوع للتصوير بالرنين المغناطيسي وتخطيط كهربية الدماغ أثناء الاستماع إلى قراءة الكتب الصوتية باللغتين الإنجليزية والهولندية.

قد يعجبك أيضا...

طريقة العملتعمل الخوارزميات في الوقت الحالي، على نصوص الكتب الصوتية المستخدمة للتدريب، إذ أنه بينما يستمع المتطوع إلى السرد في سماعات الرأس، يمكنه استقراء أواستنباط النص من نشاط الدماغ، على أن تكون الخطوة التالية هي توسيع قدرة النظام بحيث يمكنه العمل حتى بدون وجود بيانات محددة مسبقا لدعمها.ومن أجل «تنظيف» إشارة الدماغ التي تقوم بتحديد النص، قام مهندسو الشركة بتعديل خوارزمية ذكاء اصطناعي تم تطويرها في عام 2020 لاستخراج مسار واضح من ملف صوتي مسجل في بيئة صاخبة للغاية، لذلك فإن هذا النظام الذي تم تكييفه وتطبيقه على سجلات نشاط الدماغ للمتطوعين، جعل من الممكن عزل نشاط الدماغ المرتبط بفهم النص.كما أن النظام في هذه المرحلة قادر على القراءة، من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي ومخطط كهربية الدماغ، ونشاط إنشاء الكلمات في الدماغ، وإعادة إنتاجها في الخارج في شكل نص أو ملف صوتي.مشكلة أخلاقيةستساعد هذه التكنولوجيا الآلاف من المرضى الذين، نتيجة تعرضهم للصدمات لم يعودوا قادرين على التواصل مع الأخرين، ولكنها تثير أيضًا العديد من المشاكل الأخلاقية، لأنها في الواقع تسمح لهم بدخول أدمغة الناس وقراءة أفكارهم.