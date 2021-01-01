جروب «وايت آند بلاك ليست» .. على «فيسبوك» لتقييم مصداقية «البلوجرز»



وايت آند بلاك ليست وايت آند بلاك ليست

أطلقت مجموعة من الفتيات جروبًا على تطبيق فيسبوك لتقييم «البلوجرز» - المدون الذى يستعرض يومياته للجمهور أو يُقيم المنتجات أو الأماكن- فتسمح المجموعة للعضوات، سواء صاحبات المنتجات أو الأماكن، مشاركة تجربتهن مع البلوجرز، فتكشف ألاعيب البعض الذين يستخدمون شهرتهم كـ«سبوبة»، وأيضًا البلوجرز أصحاب المحتوى الجيد دون غش فى تقييم المنتجات، أو يكون هو البائع وصاحب علامة تجارية مثل بيع الملابس أو المكياج، فأطلقن عليه «وايت آند بلاك ليست بلوجرز»، أى القائمة البيضاء والسوداء للمدونين، بشرط أن تكون العضوة تعاملت بالفعل مع البلوجر الذى تتحدث عنه، وتثبت ذلك بإرفاق لقطة شاشة للمحادثة بينهما.



«كثيرًا ما نجد بلوجر يقدم ريفيوهات لمنتجات دون المستوى، أو هو نفسه ليس كما مشهور عنه فى التعامل باحترافية واحتواء المشاكل».. مبدأ آمنت به 3 فتيات يتابعن البلوجرز عن كثب، ومشكلاتهم مع متابعيهم أو أصحاب السلع والخدمات، لذا تولدت لديهن فكرة المجموعة لمعرفة البلوجر الصادق وتعامله الراقى، فالجيد منهم يشيدن به كى يشجعن على التعامل معه ومتابعته، والسيئ منهم يتم وضعه فى القائمة السوداء، كى يقل التعامل معه ولا يجد من يتابعه.



«شيرى.. شاهيناز.. شروق»، 3 فتيات يديرن الجروب الذى انطلق نشاطه فى فبراير 2021، ويضم حتى الآن 141 ألف عضوة، مقتصرات فى دخول المجموعة على الفتيات، وفى حديثهن أكدن أن أهم شىء عند عرض كل عضو لتجربته مع بلوجر هو أخذ «سكرين شوت» تثبت صدق الحديث.

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الجروب فى البداية كان مقصورًا فقط على البائعات اللاتى يريدن ترويج منتجاتهن عن طريق إعلان البلوجرز عنها، ومن ثم توسع نشاط المجموعة ودخلها متابعون مهتمون بالفكرة.بات الجروب مأوى للأسئلة عن كل شىء يخص البلوجرز وصدقهم من عدمه، وألاعيبهم لكسب الشهرة ورضا المتابعين، إذ تشير «شروق» إلى أنها مقتنعة بمهنة البلوجر، لكنها لا تحب فكرة من يعمل بها كـ«سبوبة» ولا يفيد المتابعين أو حتى صاحب السلعة التى يعرض لها الإعلان.