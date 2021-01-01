تحذر«الغذاء والدواء» : تحدى دجاج الـ«تيك توك» يسبب الوفاة



تيك توك تيك توك

لاقى تحدّ جديد، انتشر على صفحات تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، هجوماً بعد أن حذرت إدارة الغذاء والدواء من خطورته. شجع هذا التحدى الناس على تجربة حيلة جديدة لطهى الدجاج فى عقار السعال والبرد «ناى كويل». وفى حين أن معظم البالغين يدركون مدى خطورة هذا الفعل، إلا أن هذا النوع من مقاطع الفيديو يستهدف المراهقين والشباب الذين يتمتعون بالجرأة لتجربة كل ما هو جديد على وسائل التواصل الاجتماعى.



ونشرت شبكة CNN بيانا صادرا عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر فيه من خطورة هذا التحدى «تعليقاً على الفيديو المنتشر لأشخاص يطهون الدجاج فى عقار السعال والبرد، فإن هذا الفعل، الذى غالباً ما يستهدف الشباب، يمكن أن يلحق الضرر بالصحة، بل ويسبب الوفاة. غلى الدواء يجعله أكثر تركيزًا ويغير من خصائصه. وحتى لو لم تأكل الدجاج، فإن استنشاق أبخرة الدواء أثناء الطهى يمكن أن يتسبب فى دخول مستويات عالية من الأدوية إلى جسمك، ويمكن أن يؤذى رئتيك». فيما استشهدت إدارة الغذاء والدواء بتقارير عن مراهقين ينتهى بهم الحال فى غرف الطوارئ بالمستشفى أو يموتون بعد مشاركة هذا النوع من الفيديوهات. تحدثت الدكتورة نورين، طبيبة السموم، إلى شبكة «فوكس 26»، مرددة تحذير إدارة الغذاء والدواء، وقالت «عندما تبدأ فى تسخين شراب السعال يصبح الأمر خطيرًا. يمكنك استنشاقه، ويؤثر على الدماغ، وخاصة قشرة الفص الجبهى، التى لا يمكن تطويرها بشكل كامل حتى بلوغ الأشخاص العشرينات من العمر».



فيما وجهت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال نصحاً للآباء والأمهات بضرورة التحدث إلى أبنائهم من الأطفال والمراهقين فيما يخص خطورة مثل هذه التحديات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى، مع مناقشتهم بهدوء وبدون إصدار أحكام وتشجيعهم على التفكير فى أى نتائج سلبية محتملة.