بورش قد تخطط لـ «باناميرا إي في» كبديل أكبر من «تايكان»

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كشفت لقطات تجسس أن بورش تخطط لسلسلة من التحديثات لـ «باناميرا»، ويدعي تقرير جديد من « Autocar» أن هناك نسخة كهربائية تعمل على نفس منصة الأنظمة القابلة للتطوير (SSP) التي ستدعم Zuffenhausen's SUV ذات الـ 7 مقاعد التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.



وبحسب motor1، سيتم أيضًا استخدام منصة EV المخصصة للاستخدام الجيد للجيل الثاني من «تايكان» الذي سيأتي في وقت لاحق من هذا العقد.



يُعتقد أن «باناميرا» بدون محرك احتراق ستتألق فوق «تايكان» من خلال وجود جسم أكبر بقاعدة عجلات ممتدة، وتدعي المجلة البريطانية أنها ستكون مماثلة في الحجم للنموذج الممتد المتاح اليوم، والذي يمتد عند 5199 ملم (204.7 بوصة) ويبلغ قياسه 3100 ملم (122 بوصة) بين المحاور.

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بالإضافة إلى المساحة المتوفرة بالداخل ستكون أفضل من تلك الموجودة في باناميرا LWB التي تعمل بالبنزين.فيما تعد باناميرا EV في المراحل الأولى من التطوير، وبالتالي من غير المحتمل أن تخرج قبل منتصف العقد، ومن المقرر أن تنطلق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة في الشوارع.كما تم تخصيص «تايكان» التالية لإصدار 2027 ، وفقًا لـ Autocar، ويقال إن بورش تعمل على تقنية بطارية 800 فولت أكثر تقدمًا مع كثافة طاقة أكبر لتحقيق نطاق أكبر، بينما المشتقات أحادية وثنائية المحرك في المستقبل القريب.لن تشير سيارة باناميرا الكهربائية إلى نهاية محركات الاحتراق، إذ تشير بورش تحسين الطراز الذي يعمل بمحرك ICE في عام 2023 وإبقائه قيد الإنتاج حتى نهاية العقد.وهذا هو ما سيكون أيضًا مع Macan، سيحصل الكروس أوفر الرياضي على متغير بمحرك كهربائي العام المقبل، والذي سيتم بيعه جنبًا إلى جنب مع مشتقات الغاز لفترة من الوقت.ومن المحتمل أن تتبع كايين الأكبر استراتيجية مماثلة، حيث تنص أوتوكار على أنها ستحصل على نكهة خالية من الانبعاثات في عام 2025.بينما ستكون بورش الوحيدة التي لن تحصل على محرك كهربائي بحت في المستقبل القريب هي 911، حيث استبعدت العلامة التجارية الألمانية طراز EV هذا العقد.