يعمل «جوردون موراي» على التهجين والكهرباء والهيدروجين

اعترف فيليب لي، رئيس مجموعة جوردون موراي، مؤخرًا لا أحد محصن ضد التهجين، موضحًا أن فريق البحث والتطوير في GMA يعمل بالفعل على مشاريع كهربائية مختلفة، إذ يستكشف الفريق حاليًا عدة أفكار في البحث عن أفضل حل للكهرباء للشركة المصنعة.
وبحسب motor1، صرح «لي» في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أنه في النهاية سننتهي السيارات جميعًا بالكهرباء، مضيفًا: «أعتقد أن هذه ستكون نقطة النهاية والسبب هو أن التشريع سيحدد إلى أين نتجه جميعًا»
أما بالنسبة لـ GMA، أفاد «لي» أن هذا شيء يعملون عليه ولديهم البحث والتطوير في Gordon Murray Technologies من أجل استكشاف أنواع مختلفة من المحركات، على طول الطريق من خلال التهجين والكهرباء والهيدروجين والوقود البديل.
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