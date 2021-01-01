يعمل «جوردون موراي» على التهجين والكهرباء والهيدروجين



جوردون موراي جوردون موراي

اعترف فيليب لي، رئيس مجموعة جوردون موراي، مؤخرًا لا أحد محصن ضد التهجين، موضحًا أن فريق البحث والتطوير في GMA يعمل بالفعل على مشاريع كهربائية مختلفة، إذ يستكشف الفريق حاليًا عدة أفكار في البحث عن أفضل حل للكهرباء للشركة المصنعة.



وبحسب motor1، صرح «لي» في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أنه في النهاية سننتهي السيارات جميعًا بالكهرباء، مضيفًا: «أعتقد أن هذه ستكون نقطة النهاية والسبب هو أن التشريع سيحدد إلى أين نتجه جميعًا»



أما بالنسبة لـ GMA، أفاد «لي» أن هذا شيء يعملون عليه ولديهم البحث والتطوير في Gordon Murray Technologies من أجل استكشاف أنواع مختلفة من المحركات، على طول الطريق من خلال التهجين والكهرباء والهيدروجين والوقود البديل.

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فيما هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط جوردون موراي أوتوموتيف بمنتج كهربائي، ففي وقت سابق من هذا الصيف، أصبح من الواضح أن العلامة التجارية تطور سيارتي دفع رباعي كهربائيتين من شأنها تغيير الطريقة التي نفكر بها بشأن القلق بشأن المدى وديناميكيات السيارة.إذ ستمثل هاتان السيارتان الكهربائية عالية الركوب أول دخول للعلامة التجارية في هذا المجال، مع توقع أن يتم تسعير كلا الطرازين بشكل معقول وأن يكونا خفيفين قدر الإمكان، بينما لا توجد تفاصيل تقنية محددة متاحة حاليًا.على الرغم من ذلك، أوضح «لي» أن العلامة التجارية ستركز دائمًا على التكنولوجيا، بغض النظر عن المحركات وأنظمة نقل الحركة التي يتعين عليها استخدامها.منوهًا أن روح علامتهم التجارية وما يقوموا به هي أنهم يريدون من الناس قيادة سياراتهم، وأن يستمتع بهم الناس.