ارتفاع بأسعار كيا سبورتاج 2022



سبورتاج 2022 سبورتاج 2022

باعتبارها وكيلا لسيارات كيا في مصر، قدمت الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات EIT خلال الفترة الماضية زيادة سعرية رسمية على موديل 2022 من سيارتها كيا سبورتاج، وهو الموديل الجديد كليا من هذه السيارة ويتمتع بشكل وتصميم جديد.



وتراوحت هذه الزيادة الرسمية الجديدة من 60 إلى 90 ألف جنيه على السعر الرسمي للسيارة، وبذلك أصبح السعر الرسمي للسيارة كالتالي:



- فئة LX بسعر رسمي 680 ألف جنيه (بعد زيادة 60 ألف جنيه).

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- فئة EX بسعر رسمي 720 ألف جنيه ( بعد زيادة 60 ألف جنيه).- فئة Highline بسعر 790 ألف جنيه ( بعد زيادة 80 ألف جنيه).- فئة Topline بسعر 850 ألف جنيه ( بعد زيادة 90 ألف جنيه).- فئة GT بسعر 880 ألف جنيه ( بعد زيادة 90 ألف جنيه).جدير بالذكر أن سبورتاج 2022 الجديدة كليا يتم طرحها محليا بمحرك واحد فقط مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 180 حصان و265 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات من فئة DCT ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى LX:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- كاميرا خلفية.- تكييف هواء يدوي.- فتحات تكييف خلفية.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- - سنسور إضاءة.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- زجاج داكن.- مكابح يد كهربائية.- قفل مركزي للأبواب.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.فئة ثانية EX:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- وسائد هوائية جانبية وستائرية.- مصابيح ضبابية أمامية.- سنسور مطر.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- ناقل حركة مغطى بالجلد.- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح (بالبصمة).- منافذ يو اس بي خلفية.- زر لتشغيل وإيقاف المحرك.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.فئة ثالثة Highline:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- سنسور أمامي.- تحكم في ناقل الحركة من عجلة القيادة.- فتحة سقف بانوراميه.- فرش داخلي من القماش والجلد.- شاشة 12.3 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاحن لاسلكي للهواتف الحديثةفئة رابعة Topline:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- مصابيح خلفية LED.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة لللعدادات التقليدية بالسيارة.- مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا.- مقاعد أمامية وخلفية بخاصية التدفئة.- مقاعد أمامية بخاصية التهوية.فئة خامسة GT:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- عجلة قيادة رياضية.- مقاعد رياضية من الجلد.- شبكة أمامية ومصد أمامي رياضي.- دواسات وقود ومكابح رياضية من الألومنيوم.