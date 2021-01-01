تشوق رام لشاحنتها الكهربائية الجديدة كلياً وتكشف موعد التدشين



رام رام

المربع نت – تستمر المنافسة بالاحتدام بشكل حقيقي في فئة الشاحنات الكهربائية، مع طرح موديلات فورد F-150 لايتنينج وهمر بيك أب وريفيان R1T في الأسواق، كما تستعد شيفروليه وجي ام سي لطرح موديلات سلفرادو وسييرا الكهربائية قريباً، ومن أبرز الغائبين عن الساحة حتى الآن هي علامة رام.



رام تعمل بالفعل على تطوير شاحنة كهربائية جديدة كلياً مع استهداف طرحها في 2024، وتعهد المدير التنفيذي للعلامة، مايك كوفال، بأن تتفوق البيك أب على جميع منافسيها في المواصفات العملية التي تميز شاحنات البيك أب مثل السحب والحمل ومختلف المهام المعتادة.



وأكدت رام هذا الأسبوع على تدشين الشاحنة الجديدة في نوفمبر القادم، قبل معرض لوس أنجلوس للسيارات بيوم واحد، مع استمرار الحملة التشويقية للموديل، وتكشف الصور المرفقة عن تصميم عضلي مثير للاهتمام، ومقدمة مضيئة، ولكن قد تتغير بعض جوانب التصميم في الموديل النهائي.

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ويُذكر أن رام ستدشن النسخة الاختبارية للشاحنة في نوفمبر، مع تأخر تدشين الموديل الإنتاجي النهائي لعام 2023، وسيتم بناء الشاحنة على منصة STLA الجديدة التي تطورها مجموعة ستيلانتس حالياً للاستخدام في موديلات البيك أب والـ SUV الكبيرة، بمدى أقصى 800 كيلومتر لكل شحنة، وبطاريات ضخمة تصل إلى 200 كيلوواط\س.وتخطط رام لأن تكون علامة كهربائية بالكامل بحلول 2030، كما ستتوسع في فئات جديدة أبرزها فئة البيك أب متوسطة الحجم والتي ازدادت شعبيتها في الأعوام الأخيرة.