سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

استهل سعر الذهب اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 في مصر، تعاملات الصباح على آخر ارتفاع له في تداولات يوم الأربعاء.



وتراجعت أسعار الذهب العالمي بعد صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، والتي تنخفض معها شهية الإقبال على حيازة الذهب عديم العوائد.



حركة أسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 11.25 جنيه، على مدار يوم الأربعاء، وعيار الذهب 21 نحو 10 جنيهات، خلال نفس اليوم، وعيار الذهب 18 نحو 8.75 جنيه، والجنيه الذهب 80 جنيهًا.

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