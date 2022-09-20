سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022

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سعر الدولار

سجلت أسعار الدولار، اليوم الخميس، استقرارًا، بعد أن شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا بمقدار 8 قروش في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

أسعار الدولار اليوم في مصر- الآن
وصلت أسعار الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 19.49 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 19.43 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
حقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 19.41 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.
وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 19.46 جنيه للشراء، بينما وصل نحو 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
وصل سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة نحو 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.46 جنيه للشراء ، بينما سجل نحو 19.52 جنيه للبيع.

المصدر: بوابه الاهرام

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