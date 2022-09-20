سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022

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سجلت أسعار الدولار، اليوم الخميس، استقرارًا، بعد أن شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا بمقدار 8 قروش في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.



أسعار الدولار اليوم في مصر- الآن

وصلت أسعار الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 19.49 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.



وبلغت أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 19.43 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.53 جنيه للبيع.

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