تراجع لمؤشرات البورصة فى بداية تعاملات نهاية الأسبوع

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 9912 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1890 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12191 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3992 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3108 نقطة.

المصدر: الصباح العربى

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