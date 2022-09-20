يتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي ”حلوان لمحركات الديزل”



وزير الدولة للإنتاج الحربي وزير الدولة للإنتاج الحربي

أكد المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزيـر الدولة للإنتاج الحربي أنه يولي أهمية خاصة إلى المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة بصفة دورية، جاء ذلك خلال تفقده لشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، يرافقه عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.



في بداية الجولة قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالإطلاع على عرض تقديمي عن أنشطة "حلوان لمحركات الديزل" والمؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء وما تم عقده مؤخراً من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية بهدف توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج بالشركة، كما قام السيد الوزير بالإطلاع على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مختلف المشروعات التي تشارك بها الشركة وكذا خطط تسويق منتجاتها المختلفة داخلياً وخارجياً والرؤى المستقبلية للمشروعات المزمع تنفيذها وخطط تطوير خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث نظم التصنيع بما يساهم في تحقيق خطة الدولة في تعزيز القيمة المضافة للصناعة وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العملات الحرة.



وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الشركة تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات المواطنين حيث تنتج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وسبائك كراسي المحاور بأنواعها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة، لافتاً إلى أن "حلون لمحركات الديزل" تشارك فى مختلف المعارض المحلية والدولية لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي وتقليل الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة من خلال صناعتها المحلية المتطورة، وتشارك الشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة مثل مشروعات شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي وتبطين الترع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب مشروعات (تطوير قناطر إسنا، حقن جوانب السد العالي بالسيليكات، إنشاء عدد 90 محطة رفع للخلط الوسيط في مختلف المحافظات، المسارح المتنقلة، تطوير المزلقانات ونظم إشارة السكة الحديد، وحدات تجفيف الذرة).

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وحرص الوزير "محمد صلاح" خلال جولته التفقدية بخطوط إنتاج الشركة على رفع الروح المعنوية للعاملين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية مؤكداً أنهم هم رأس مال الشركة الحقيقي، وحرص على التحدث مع المهندسين والفنيين والعمال والإداريين من كافة الفئات الوظيفية بالشركة واستمع اليهم بإهتمام شديد للتعرف على مقترحاتهم وأفكارهم لتطوير خطوط الإنتاج ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى إستباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية، وطالبهم بسرعة الإنتهاء من تنفيذ جميع المشروعات ونهوها وتسليمها في التوقيتات المحددة لذلك بالكفاءة والجودة المعروفة بها أعمال شركات ووحدات الإنتاج الحربي والمحافظة على ريادة الشركة بوصفها أول شركة صناعية متخصصة في إنتاج محركات الديزل في مصر والشرق الأوسط منذ ستينات القرن الماضي، كما أصدر توجيهات تتعلق بضرورة إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وأهمية تدريب وتأهيل كوادر بشرية جديدة والإستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الشركة.بدوره نوّه المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر إلى أن شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) تأسست عام 1960 وأُفتتحت عام 1963 لتصبح أول شركة صناعية لمحركات الديزل في مصر والشرق الأوسط، مضيفاً أن الشركة مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية وتتميز بخطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مؤكداً على حرص الوزارة لتطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع العالمية الحديثة، وأشار "بكر" إلى الحرص على الإستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربي لتلبية كافة احتياجات قطاعات الصناعة المختلفة والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والدولية والاهتمام بفتح أسواق جديدة للتصدير إلى الدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.وأشار "بكر" أنه قد رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي في الجولة التفقدية كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والدكتور مهندس/ صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس/ عماد فوزي رئيس قطاعات المشروعات والمحاسب/ سمير سالم مستشار (أ) بالهيئة والمهندس/ عزت محمد عبد العزيز رئيس قطاع التدبير المركزي والمهندس/ هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.