صفات كلاب الروت وايلر



الروت وايلر الروت وايلر

تعتبر الكلاب من أفضل الأصدقاء من بين الحيوانات للإنسان، لما تتمتع به من صفات تجعله محبب لدى الإنسان كالوفاء واللطف وسهولة التدريب وإطاعة الأوامر، وحتى الصفتات المتعلقة بالقوة والشراسة والتي يفضلها البعض لحماية الممتلكات والأفراد.



وتتعدد أنواع الكلاب من الكلاب المنزلية صغيرة الحجم وصولا الى الكلاب الكبيرة والشرسة والتي تستخدم للحماية والصيد، ومن الكلاب المستخدمة في الصيد والرائجة في المانيا وأميركا هي كلاب الروت وايلر، حيث سنتعرف في هذا المقال عن هذه السلالة وما هي الصفاة التي تتمتع بها.



تعد كلاب الروت وايلر من الكلاب المنتشرة في أميركيا الشمالية ذات الأصول الألمانية، وهي تصنف ككلاب شرسة تستخدم في كثير من الأحيان في الصيد.

قد يعجبك أيضا...

يتمتع كلب الروت وايلر بشخصية جميلة وواثقة فشخصيته تتميز بالهدوء والثقة وهذا ما يعطيه أيضا شخصية شجاعة جدا واندفاعية، لذلك يفضله الكثير من الأشخاص لتربيتهم وخصوصا للحراسة.سميت كلاب الروت وايلر بهذا الاسم نسبة الى مدينة روت وايلر الواقعة شمال ألمانيا حيث كان يستخدم لنقل وحماية الماشية في المدينة، ولكن مع التطور واستخدام القطارات في النقل قل عددها بشكل كبير في المدينة وقل الاعتماد عليها في هذا المجال، إلا أنها انتقلت لتستخدم في سلك الشرطة لأن شخصيتها تناسب هذا المجال بشكل كبير، وبعدها بحوالي 30 سنة تم تسجيل هذه الفصيلة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في عام 1931.تتمتع هذه الفصيلة من الكلاب بشكل واضح ومميز بين الكلاب فهي تتمتع برأس متوسط الطول وعريض نسبيا وبجبهة مميزة بتقوس متوسط، إلا أن بعض التجاعيد ترتسم على الجبهة تبعا لحالة الكلب النفسية فهي تتجعد عندما يكون الكلب في حالة تركيز او توتر، كما أن أعين هذه الكلاب متوسطة الحجم وبسبب ألوان الكلب وشكل رأسه فهي توحي بأنها غائرة قليلا إلى الداخلوتكون ألوان كلاب الروت وايلر غالبا مزيجا بين اللون الأسود والبني بشعر قصير نسبيا وذو لمعان جميل.تتميز كلاب الروت وايلر أيضا ببنية قوية بشكل عام، فرقبة هذه الكلاب عريضة وقوية بتشكيل وحجم عضلي قوي وفكها يتميز بإطباق قوي أيضا.إن كلاب الروت وايلر من الكلاب المفضلة جدا للإنسان وتتميز بشعبية كبيرة، فقد احتلت هذه الفصيلة المركز الثاني في الولايات المتحدة الأميركية من بين الكلاب الأكثر شعبية، إلا أن تربية هذا النوع من الكلاب تحتاج إلى الانتباه ومراعاة شخصيته القوية، فإذا كانت تربية هذا الكلب منزلية فيجب رعايته منذ الصغر، وجعله يختلط مع الانسان والأطفال والكلاب الأخرى، لأن ابعاده عن الاختلاط يزيد من طباعه الشرسة ويصبح عدائي أكثر وقد يشكل خطرا على المحيط، لذلك يجب التمتع بالمسؤولية عند تربيته، واقتناءه وهو بعمر صغير، كما أن طاعة هذا الكلب تعتمد عل التدريب والدروس التي يخضع لها، فهذه الفصيلة تحديدا تحتاج الى تدريبها وإخضاعها لدروس طاعة منذ الصغر.وبسبب بنية هذا الكلب القوية فيجب التأكد من التعامل مع طاقته بمسؤولية عالية، فيجب عليك اخراج الكلب بشكل دوري للتنزه وممارسة رياضة المشي على الأقل ثلاث مرات أسبوعية، وإلا فسيخرج الكلب طاقته داخل المنزل، وينتهي بك الأمر مع وحش خارج عن السيطرة.عند إطعام كلاب الروت وايلر يجب الانتباه لعوامل متعددة، ومنها درجة نشاط الكلب وعمره لكي تعرف حصة الطعام التي يجب عليك إعطائها للكلب يوميا لكي تحافظ على لياقته ونشاطه وصحته، ومع التركيز على كمية الطعام وجودته العالية فإنك ستضمن صحة الكلب ونشاطه. والجدير بالذكر أن كلاب الروت وايلر تعد من الكلاب ذات الصحة الجيدة والتي لا تصاب بشكل عام بالأمراض كثيرا إلا أنها وبشكل طبيعي قد تتعرض لبعض أمراض مفصل الفخذ والكتفين وبعض الأمراض الأخرى والتي يمكن تجنبها من خلال التأكد من إعطاء الكلب جميع اللقاحات اللازمة، كما انه لوحظ مؤخرا ازدياد أعداد الكلاب من هذه الفصيلة والتي تموت بالسرطان، لذلك قم بمراقة حالة الكلب الصحية بشكل مستمر.يوجد نوعان رئيسيان من كلاب الروت وايلر: النوع الأمريكي والنوع الألماني، حيث تعد النوعية الأمريكية أكثر سرعة وأكثر نشاط، وبالطبع هذا بسبب عملية التهجين التي خضع لها الكلب من أجل تحسين صفاته عبر السنين.وعلى الرغم من أن تربية الكلاب من أكثر النشاطات التي يقوم بها الانسان جمالا بالنسبة لمن يقوم بها، فمن يحب الكلاب يعتبر هذا الأمر ملاصق لحياته ولن يتمكن من الابتعاد عنه، لما تعطيه هذه الحيوانات من مشاعر جميله للإنسان وصداقة ووفاء، ولكن يجب التذكير على الدوام بأنك عندما تتعامل مع كلب فأنت تتعامل مع صديق لطيف ووفي وفي نفس الوقت حيوان شرس وخطر، وقد يسبب خطر لك وللأخرين، لذلك أنصح بالتعامل مع هذه الكائنات باحترام وحذر.