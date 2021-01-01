العسل لديه خصائص استثنائية تساهم في التئام الجروح



العسل العسل

كشف مجموعة من العلماء في جامعة مانشستر، أن العسل له خصائص استثنائية مضادة للميكروبات وتجدد الأنسجة، والتي يجب استغلالها بالكامل للمساعدة في التئام الجروح.



وقال الباحثون، إن المادة الحلوة تقدم بديلا للأدوية التقليدية المضادة للميكروبات التي أصبحت غير فعالة بشكل متزايد في مواجهة المقاومة المتزايدة، وذك لما ذكره موقع «ميديكال اكسبريس».



وأضاف الباحثون، أنه هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد وقياس المركبات التي تعطي العسل خصائصه المضادة للميكروبات، وخصائص التئام الجروح لجعله أكثر موثوقية وموحدة.

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وأكد العلماء، أن العسل يجب أن يستخدم بشكل أساسي على الجروح لخصائصه المضادة للبكتيريا الناتجة عن قدرته على إنتاج بيروكسيد الهيدروجين ووجود مركبات نشطة أخرى، وتشتمل المركبات على الفينولات، والديفينسين -1، والميثيل جليوكسال.وتساهم حموضته وقلة توافر الماء أيضا في خصائص علاج العسل، وتوفر لزوجته أيضا حاجزا رطبا فعالا بين موقع الجرح والبيئة الخارجيةوأفاد الباحثون، أن مجموعة متنوعة من الجروح عولجت بالعسل، مثل الحروق والصدمات والجروح المزمنة، تم إطلاق Mesitran وهو الخط الأول من المنتجات التي تتضمن عسلا طبيا في المملكة المتحدة في عام 2005 في مانشستر، على مر السنين اتبعت شركات أخرى، وركزت الأبحاث في السنوات الأخيرة على استخدام العسل في تطبيقات هندسة الأنسجة.وقد أظهرت بعض الدراسات كيف يمكن أن تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أكثر عرضة للمضادات الحيوية عند استخدامها جنبا إلى جنب مع العسل.ويشمل نشاط العسل المضاد للميكروبات أيضا القدرة على قتل أو إبطاء انتشار الفطريات والفيروسات، ومع ذلك، فإن استخدام العسل مع ضمادات الجروح التقليدية يمثل بعض القيود، مثل امتصاصه من خلال الضمادة، ونفاذ ضعيف إلى موقع الجرح، وعمل مضاد للميكروبات على المدى القصير، ومع ذلك ويحاول مصنعو الضمادات المشربة تحسين آلية توصيلهم لتحسين فعالية المادة.