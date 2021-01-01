تم العثور على 230 حوتاً طياراً غيروا مسارهم إلى ساحل جزيرة أسترالية

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صورة الخبر: حوتاً طياراً
حوتاً طياراً

تم العثور اليوم الأربعاء على نحو 230 حوتاً طياراً غيروا مسارهم إلى الساحل الغربي لتاسمانيا، جنوب شرقي أستراليا، فيما أشار مسؤولون إلى أن نصف هذه الحيتان فقط تبدو على قيد الحياة.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في تاسمانيا إن «مجموعة تضم نحو 230 حوتاً غيرت مسارها قرب ميناء ماكواري، ويبدو أن نصف هذه الحيوانات لا تزال حيّة»، وفق «فرانس برس».

وأظهرت لقطات جوية مشهداً مروعاً لعشرات من هذه الثدييات السوداء منتشرة على امتداد شاطئ واسع، وشهدت المنطقة قبل نحو عامين جنوحاً جماعياً لنحو 500 حوت طيار، نفق معظمها ولم ينج سوى نحو 100 منها.

وبحسب الباحثين، فإن هذه الحيوانات قد تكون ضلت طريقها في المياه لدى اقترابها كثيرا من السواحل، وبما أن الحيتان الطيارة تُعتبر حيوانات اجتماعية قد تتبع تلك التي تضل طريقها وتتعرض بذلك للخطر، وأكد المسؤولون أن خبراء في حفظ البيئة البحرية وموظفين مزودين بمعدات إنقاذ الحيتان توجهوا إلى موقع تغير المسار.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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