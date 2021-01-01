هيئة الأرصاد الجوية : طقس اليوم حار رطب نهارًا والعظمى في القاهرة 32 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان ب درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 32 24العاصمة الإدارية 32 236 أكتوبر 32 23بنهـا 31 24دمنهور 30 22كفر الشيخ 29 22المنصورة 31 23دمياط 30 23بورسعيد 30 24الإسماعيلية 33 23السويس 32 22الزقازيق 32 24شبين الكوم 32 23طنطا 31 23شلاتين 36 26الإسكندرية 30 23العلمين الجديدة 29 22وادى النطرون 30 23مطروح 29 21السلوم 31 19سيوة 33 20العريش 30 22رفح 30 23الطور 33 25كاترين 29 18رأس سدر 33 24نخل 31 17طابا 32 24نويبع 33 24حلايب 31 27شرم الشيخ 34 26الغردقة 35 25مرسى علم 35 25الفيوم 32 21بني سويف 33 21المنيا 34 20أسيوط 34 20سوهاج 35 22قنا 36 22الأقصر 36 22أسوان 37 23الوادي الجديد 37 19أبوسمبل 36 24أبو رماد 34 27رأس حدربة 32 27