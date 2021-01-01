هيئة الأرصاد الجوية : طقس اليوم حار رطب نهارًا والعظمى في القاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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