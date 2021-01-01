هيئة الأرصاد الجوية : طقس اليوم حار رطب نهارًا والعظمى في القاهرة 32 درجة

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صورة الخبر: الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان ب درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 24
العاصمة الإدارية 32 23
6 أكتوبر 32 23
بنهـا 31 24
دمنهور 30 22
كفر الشيخ 29 22
المنصورة 31 23
دمياط 30 23
بورسعيد 30 24
الإسماعيلية 33 23
السويس 32 22
الزقازيق 32 24
شبين الكوم 32 23
طنطا 31 23
شلاتين 36 26
الإسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 29 22
وادى النطرون 30 23
مطروح 29 21
السلوم 31 19
سيوة 33 20
العريش 30 22
رفح 30 23
الطور 33 25
كاترين 29 18
رأس سدر 33 24
نخل 31 17
طابا 32 24
نويبع 33 24
حلايب 31 27
شرم الشيخ 34 26
الغردقة 35 25
مرسى علم 35 25
الفيوم 32 21
بني سويف 33 21
المنيا 34 20
أسيوط 34 20
سوهاج 35 22
قنا 36 22
الأقصر 36 22
أسوان 37 23
الوادي الجديد 37 19
أبوسمبل 36 24
أبو رماد 34 27
رأس حدربة 32 27

المصدر: بوابة دار المعارف

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