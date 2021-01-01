لمرضى القلب .. ما هي قسطرة القلب.. وأهم استخداماتها

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قسطرة القلب


القسطرة القلبية أحد التدخلات الطبية التي يلجأ إليها مرضى القلب لتشخيص بعض الأمراض أو العلاج وهي إجراء آمن وليس له أي مخاطر صحية.

وتوفر هيئة الرعاية الصحية خدمة إجراء للقسطرة القلبية لمرضى القلب حيث أن القسطرة القلبية عبارة عن أنبوب رفيع وطويل، يدخل بالشريان الموجود بمنطقة الفخذ أو الرقبة أو الذراع، للوصول إلى القلب.

وتستخدم القسطرة القلبية إما لتشخيص مرض يعاني منه المريض أو علاج.

ويجري طبيب أمراض القلب عملية حقن صبغة عبر الأنبوب، يستطيع من خلالها رؤية الأوعية الدموية وبطين القلب بشكل واضح، لتحديد المشكلة الصحية المصاب بها المريض بدقة.



استخدامات القسطرة القلبية
وتساعد القسطرة التشخيصية علي:

1- فحص الأوعية الدموية، لتحديد وجود شرايين مسدودة أم لا.
2- قياس مستويات الضغط والأكسجين في القلب.
3- تشخيص عيوب القلب الخلقية عند حديثي الولادة، مثل ثقب القلب.
4- فحص بطين القلب الأيمن والأيسر، للتأكد من عدم وجود تضخم بهما.

5- تحديد شدة اعتلال صمامات القلب.

6- أخذ عينة من أنسجة القلب، لفحصها.

علاج أمراض القلب

و أوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه يمكن استخدام القسطرة القلبية في علاج أمراض القلب منها:

1- توسيع الشرايين الضيقة، ووضع دعامة
2- إصلاح العيوب الخلقية في القلب.
3- إصلاح صمامات القلب الضيقة أو استبدالها.
4- علاج اضطراب ضربات القلب

المصدر: vetogate

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