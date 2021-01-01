الأفضل للجهاز الهضمي .. تعرف على فوائد الشمر لصحتك



فوائد الشمر لصحتك فوائد الشمر لصحتك



المحتويات

فوائد الشمر الطبية

الشمر يعزز المناعة

الشمر يحمي من أمراض القلب

الشمر لعلاج التهابات المفاصل

الشمر لعلاج الاكتئاب

الشمر لعلاج أمراض الجهاز الهضمي

فوائد الشمر للتخسيس

الشمر من الأعشاب الطبيعية التي لها تاريخ طويل في علاج الأمراض، ويشهر الشمر بعلاجه لأمراض الجهاز الهضمي، خاصة للأطفال الرضع، فدائما كانت توصي الجدات بإعطاء مشروب الشمر العشبي للطفل الرضيع، ليريحه من الغازات والمغص، وفوائد الشمر للجسم عديدة، ومذهلة، ودائما يؤكد خبراء الطب البديل والعلاج بالأعشاب على فوائد الشمر، وضرورة تناوله كمشروب عشبي صحي مفيد؛ ويمكنه علاج الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية.







وقال محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب إن فوائد الشمر عديدة، ولذلك يعد مشروب الشمر مشروبا سحريا، عند تناوله بانتظام، فسيحمي مختلف أجهزة الجسم من الأمراض.

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فوائد الشمر الطبيةويستعرض سلام في السطور التالية أهم فوائد الشمر الطبية.الشمر يعزز المناعةيحتوي الشمر على فيتامين C، مما يجعله معززا طبيعيا لجهاز المناعة، كما أنه يساعد على حماية الشرايين من الشيخوخة.الشمر يحمي من أمراض القلببذور الشمر تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، وهذا يجعلها تساعد على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنها تعزز الاستفادة من الأحماض الأمينية والسكر.الشمر لعلاج التهابات المفاصلبذور الشمر تساعد في علاج احتباس الماء، وهذا بدوره يساعد في تخليص الجسم من السموم التي تتراكم به، كما أن تخليص الجسم من احتباس الماء يجعلها مفيدة في علاج التهاب المفاصل.الشمر لعلاج الاكتئاببذور الشمر تعتبر علاجا جيدا للتخفيف من حدة الاكتئاب والقلق والتوتر.الشمر لعلاج أمراض الجهاز الهضميمشاكل المعدةبذور الشمر مفيدة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة الأمعاء، كما أنها تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي، وهي دواء ممتاز للتخلص من اضطراب المعدة، وتشنجات الأمعاء.عسر الهضميؤخذ كوب من الماء الساخن، وتضيف إليه 2 ملعقة صغيرة من بذور الشمر، ويترك قليلا، ثم يتم شربه.ويفضل تناوله بعد الأكلات الدسمة والأطعمة الحريفة.فوائد الشمر للحموضةيمكنك تناول مشروب الشمر، فقط ضع ملعقتين من بذور الشمر وملعقة واحدة من العسل في الماء المغلي، واتركه حتى يبرد قليلا، ثم تناوله، كما يمكنك بعض البذور الشمر لخفض مستوى الحمض بالمعدة سريعا.للتخلص من الغازات والانتفاخيمكن مضغ بعض بذور الشمر، أو عمل مشروب بإضافة البذور المطحونة إلى الماء المغلي، فهذه البذور تحتوي على مركب يهدئ عضلات الجهاز الهضمي، ويسمح بمرور الغاز بسهولة من معدتك.فوائد اليانسون للنساء.. أبرزها تهدئة الأعصابفوائد البقدونس المغلي.. يقلل الالتهابات ويزيل السمومفوائد الشمر للتخسيسبذور الشمر مدرة للبول، مما يجعلها تساعد الجسم في التخلص من الماء الزائد، وهذا بدوره يساعد في التخلص من الوزن الزائد، إلى جانب أنها تزيد من معدلات حرق الجسم للدهون.